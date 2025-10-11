Naturalizatul român, Lauret Rodriguez, care este de origine cubaneză, a cucerit medalia de argint în proba de ”smuls”, la categoria 110 kg, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde.



Rodriguez a avut o serie spectaculoasă. A ridicat 185 de kilograme din prima și 188 de kilograme din a doua încercare, iar cu această performanță, sportivul a încheiat proba pe locul doi în clasament, fiind devansat doar de uzbecul Akbar Djuraev.



Mesajul federației după ce românul Lauret Rodriguez a obținut argintul la ”smuls” la Mondialele de la Forde



Federația Română de Haltere l-a felicitat pe Lauret Rodriguez pentru performanța obținută la Forde, în Norvegia.



”Luis Lauret este vicecampion mondial de seniori la stilul 'smuls', categoria 110kg, cu 188 kg ridicate. Din păcate, sportivul nostru nu a reușit să intre în clasamentul de la total, după ce a ratat toate cele trei încercări la stilul aruncat.



Felicitări și mult succes în continuare, Luis! Hai, România!”, a scris federația pe rețelele social media.



Rodriguez, născut în Havana și devenit cetățean român în 2023, se antrenează sub îndrumarea lui Nicolae Banghea, la Centrul Olimpic de la Izvorani.

