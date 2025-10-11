"După accidentarea lui Marc Marquez, care va rata următoarele două etape din Campionatul Mondial de motociclism viteză la clasa MotoGP, echipa Ducati a anunţat că Michele Pirro îl va înlocui pentru cursa din Australia, de pe circuitul Phillip Island", a transmis echipa italiană în comunicatul său.



Numele înlocuitorului lui Marquez pentru MP al Malaeziei (24-26 octombrie) nu a fost însă dezvăluit.



"Marc îşi continuă convalescenţa la Madrid", a adăugat Ducati fără să ofere alte precizări.

Pirro, pilot de încercare la Ducati



În vârstă de 39 de ani, Pirro, pilot de încercare la Ducati din 2013, va disputa al 70-lea Grand Prix din cariera sa la categoria regină.



Marquez s-a accidentat în weekend-ul trecut după o căzătură în timpul Grand Prix-ului Indoneziei, după ce a fost dezechilibrat de italianul Marco Bezzecchi (Aprilia).



El a suferit o fractură şi o leziune ligamentară la umărul drept, a precizat echipa sa, care a exclus orice legătură cu precedenta sa accidentare la acelaşi umăr. Marquez se accidentase la umărul drept la începutul sezonului 2020 şi a ratat tot restul sezonului, fiind supus la mai multe intervenţii chirurgicale.

