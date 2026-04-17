Proiectul este gestionat în prezent prin colaborarea dintre echipa milaneză și partenerii locali, Parada-SamuSocial, asociația Centrul de Refugiu și un centru de plasament. Programul vizează copii care se confruntă cu diverse provocări sociale, oferindu-le acces la antrenamente și cursuri de formare menite să le transmită valori fundamentale pentru viață.

Educația prin fotbal în comunități vulnerabile

Activitatea Inter Campus se concentrează pe rolul antrenorului ca educator. Potrivit reprezentanților programului, aceștia trebuie să aibă capacitatea de a se adapta la contexte diverse pentru a deveni „profesori de viață” pentru miile de copii implicați în proiectele globale. În București, micii fotbaliști sunt îndrumați de un tehnician local, însă atenția lor rămâne îndreptată către fostul căpitan al echipei naționale, Cristi Chivu, care acum o antrenează pe Inter Milano.

Organizatorii au transmis că tinerii sportivi întreabă mereu despre o viitoare vizită a antrenorului român din Serie A: „Când vine Cristian Chivu să ne viziteze?”.

Tehnicianului român are un program încărcat pe final de sezon, în Serie A, acolo unde are prima șansă la câștigarea titlului. „E foarte ocupat acum. El este responsabil pentru conducerea și motivarea echipei noastre de campioni către succes. Antrenorul vostru, Cătălin, este responsabil să vă insufle valorile care vă vor ajuta în viață”, le-au spus reprezentanții Inter Campus copiilor.

Misiunea din România pune accent pe capacitatea de a transmite cunoștințe și de a forma noi educatori care să asigure continuitatea proiectului în zonele defavorizate ale capitalei.