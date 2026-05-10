Partida PSG - Brest, din runda 32 de Ligue 1, va avea loc duminică, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în exclusivitate pe VOYO .

PSG vine după calificarea din Champions League cu Bayern, 6-5 la general, și după remiza din etapa trecută de Ligue 1 cu Lorient, scor 2-2. Echipa lui Luis Enrique se află pe primul loc în Franța, la trei puncte de principala urmăritoare Lens, iar cu o victorie în etapa 32 face un pas imens înspre titlu.

De cealaltă parte, Brest vine după înfrângerea 0-4 cu Paris FC și se situează pe locul 12 în Ligue 1.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria 3-0 a lui PSG.