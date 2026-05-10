Partida PSG - Brest, din runda 32 de Ligue 1, va avea loc duminică, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în exclusivitate pe VOYO.
LIVE VIDEO PSG - Brest, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Parizienii pot face un pas uriaș înspre titlu
PSG - Brest se vede LIVE pe VOYO, de la ora 22:00.
PSG - Brest, LIVE pe VOYO, de la 22:00
PSG vine după calificarea din Champions League cu Bayern, 6-5 la general, și după remiza din etapa trecută de Ligue 1 cu Lorient, scor 2-2. Echipa lui Luis Enrique se află pe primul loc în Franța, la trei puncte de principala urmăritoare Lens, iar cu o victorie în etapa 32 face un pas imens înspre titlu.
De cealaltă parte, Brest vine după înfrângerea 0-4 cu Paris FC și se situează pe locul 12 în Ligue 1.
Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria 3-0 a lui PSG.
Sume uriașe încasate de Arsenal și PSG după calificarea în finala UEFA Champions League
Potrivit datelor publicate de Football Meets Data, fiecare finalistă a primit câte 18,5 milioane de euro doar pentru accederea în finală.
Astfel, Arsenal a ajuns la încasări totale de aproximativ 143,2 milioane de euro în acest sezon european, în timp ce PSG a strâns circa 139,4 milioane de euro.
Sumele includ:
- bonusurile pentru rezultate și victorii;
- clasarea din faza principală;
- premiile din fazele eliminatorii;
- drepturile TV;
- coeficientul UEFA;
- bonusul de participare.
Pentru PSG va fi a doua finală consecutivă de Champions League, după trofeul cucerit în sezonul trecut, în timp ce Arsenal revine în ultimul act după aproape două decenii și speră să câștige primul trofeu european din istorie.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News