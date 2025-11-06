Bărbatul în vârstă de 58 de ani, care deţine şi clubul grec Olympiacos, este acuzat, împreună cu alţi patru membri ai consiliului de administraţie, de două infracţiuni: instigare la violenţă prin declaraţii împotriva autorităţilor şi sprijinirea unui grup criminal între 2019 şi 2024. Procesul a început miercuri.



Marinakis, reprezentat în instanţă de avocatul său Vassilis Dimakopoulos, şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie al clubului Olympiacos au respins acuzaţiile de contravenţie ca fiind nefondate.



„Acuzaţiile sunt total nefondate”, a declarat avocatul lui Marinakis pentru BBC Sport.



În total, 142 de suporteri sunt acuzaţi de apartenenţă la o organizaţie criminală şi de provocarea unor explozii care au pus în pericol viaţa oamenilor la evenimente sportive. Şapte dintre ei sunt acuzaţi de conducerea organizaţiei criminale. Toţi au negat acuzaţiile.



Acuzaţiile au la bază rănile mortale suferite de poliţistul anti-revoltă George Lyngeridis, în vârstă de 31 de ani, care a fost ucis cu ocazia unui meci de volei feminin între Olympiacos şi Panathinaikos în 2023.



Probleme mari pentru controversatul Evangelos Marinakis



Lyngeridis a fost lovit de o rachetă de semnalizare în timpul ciocnirilor şi a murit din cauza rănilor câteva săptămâni mai târziu.



Procesul este de aşteptat să dureze câteva luni, fiind prevăzut ca peste 200 de persoane să depună mărturie în cadrul acestuia.



Datorită numărului mare de persoane implicate – sunt peste 140 de inculpaţi şi 220 de martori –, procesul nu se desfăşoară în tribunal, ci într-o sală special amenajată lângă închisoarea de maximă siguranţă Korydallos, din sudul Atticii.



Avocaţii au solicitat o sală de judecată mai mare, cerere care va fi analizată de judecători pentru următoarea dată de judecată, la sfârşitul acestei luni.



Instanţa este formată dintr-un complet de trei membri - trei judecători cu experienţă care vor decide cu majoritate de voturi.



Inculpaţii sunt suporteri care sunt judecaţi pentru participarea la o organizaţie criminală implicată într-un incident de violenţă huliganică din 2023 în oraşul portuar Pireu, care ar fi dus la moartea unui poliţist.



Vor urma și alte audieri



Miercuri dimineaţa devreme, strada din faţa clădirii a fost blocată de poliţie. Unii suporteri ai clubului Olympiacos s-au adunat, dar nu a existat o adunare organizată pentru a-şi arăta sprijinul faţă de acuzaţi.



Măsurile poliţiei au fost foarte stricte - s-a verificat identitatea tuturor celor care doreau să intre în sala de judecată şi s-a folosit un detector de metale pentru a scana rucsacurile. Există intrări separate pentru avocaţi şi martori în proces şi pentru jurnalişti. Într-o cameră adiacentă a fost amenajat un centru media improvizat.



Procesul a început în linişte absolută, în timp ce judecătorii au luat loc la bară şi au solicitat prezenţa inculpaţilor. Au fost citite numele inculpaţilor şi ale martorilor. Poliţiştii purtau cagule şi erau înarmaţi până în dinţi.



Următoarea audiere va avea loc la 25 noiembrie, scrie News.ro.

