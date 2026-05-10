Cristi Chivu a preluat-o pe Inter Milano în urmă cu aproape un an, la doar câteva luni după ce debutase la seniori, la Parma. A bifat din iunie 2025 și până acum 55 de apariții la cârma ”nerazzurrilor” în toate competițiile.

Pe deasupra, tehnicianul român a înregistrat și o medie de 2.13 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt

Simona Halep, mesaj pentru Cristi Chivu după ce antrenorul a câștigat Scudetto în Italia

Simona Halep, fostul număr 1 WTA, a aplaudat performanța lui Chivu la Inter, care a fost campion la echipa ”nerazzurrilor” și în perioada în care juca fotbal, și a evidențiat că îi urează mult succes de acum înainte.

”L-am admirat întotdeauna ca sportiv, acum și ca antrenor. E o performanță exemplară și îi doresc să se bucure de ce a făcut. Nu e deloc ușor ce a realizat. Îi doresc multă baftă în continuare. E greu să ajungi acolo, dar e și mai greu să te menții. Așa că îi doresc multă baftă!”, a spus Simona Halep.

Pentru Cristi Chivu urmează la Inter Milano meciul cu Lazio din finala Coppa Italia de miercuri seară, ora 22:00, care va putea fi urmărit în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.