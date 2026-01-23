Scene greu de privit au avut loc vineri în Las Vegas, în timpul cântarului oficial pentru gala UFC 324. Cameron Smotherman, luptător la categoria cocoș, a fost protagonistul unui moment terifiant. Deși a reușit să treacă proba cântarului, încadrându-se în limita categoriei, efortul de a slăbi pare să-i fi fost fatal echilibrului fizic.



Imediat după ce a coborât de pe cântar, sportivul s-a clătinat și a căzut inert, direct în față. Impactul cu podeaua scenei a fost unul violent și zgomotos, stârnind îngrijorarea celor prezenți.



Lupta a fost anulată



Echipa medicală a intervenit imediat pentru a-l ajuta pe Smotherman. Luptătorul a încercat inițial să se ridice în șezut, dar a fost nevoit să se întindă înapoi pe podea, fiind vizibil afectat. După o perioadă de incertitudine, acesta a reușit să se ridice în picioare și părea conștient, însă a avut nevoie să fie transportat pe brațe în afara scenei.



Cauzele exacte ale leșinului nu sunt clare momentan, însă oficialii UFC au transmis ulterior că lupta programată sâmbătă împotriva lui Ricky Turcios a fost scoasă din program.



Smotherman, cunoscut în circuit drept „The Baby-Faced Killer”, trecea printr-o perioadă sportivă dificilă, după ce în anul 2025 a suferit înfrângeri la decizie în fața lui Ricky Simon și Serhiy Sidey. Palmaresul său la profesioniști rămâne deocamdată la 12 victorii și 6 înfrângeri.

