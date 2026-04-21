GALERIE FOTO Nadia, răvășitoare la Oscarurile Sportului: a apărut la braț cu soțul ei și a fost premiată în aplauzele tuturor

Nadia, răvășitoare la Oscarurile Sportului: a apărut la braț cu soțul ei și a fost premiată în aplauzele tuturor Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

„Zeița de la Montreal“ rămâne o figură emblematică pentru sportul mondial.

TAGS:
Nadia Comaneci

Fosta mare gimnastă, Nadia Comăneci, a fost onorată cu Premiul Laureus pentru întreaga carieră, la gala Premiilor Laureus, Oscarurile sportului, desfăşurată, luni seara, la Madrid.

Acest omagiu vine la 50 de ani de când Nadia primea, la Montreal, prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice.

Nadia Comăneci a cucerit trei medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1976 şi alte două la Jocurile din 1980, de la Moscova. În anul 2000, ea a devenit membru fondator al Academiei Sportive Laureus şi a avut un rol vital în dezvoltarea mişcării, promovând în toată lumea programe care susţin diferite comunităţi, folosind sportul pentru a îmbunătăţi rezultatele şi oportunităţile pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc.

Potrivit Agerpres, Nadia Comăneci devine a 20-a laureată a Premiului Laureus pentru întreaga carieră şi prima gimnastă onorată.

''Nici când a trebuit să fac exerciţiile la paralele nu tremuram atât de mult ca acum. Ce surpriză mi-ai făcut!'', a exclamat Nadia, când i-a fost înmânat premiul de către soţul ei, Bart Conner.

Nadia Comăneci, sclipitoare la Oscarurile Sportului

  • Nadia getty15
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pe 10 iulie 2025, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea anului 2026 ca "Anul Nadia Comăneci", pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la legendarele performanţe ale gimnastei române la cea de-a XXI-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară, desfăşurate în 1976, la Montreal.

În cadrul acestui proiect vor fi organizate mai multe evenimente pe perioada anului 2026, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român fiind coordonatorul acestora.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!