Fosta mare gimnastă, Nadia Comăneci, a fost onorată cu Premiul Laureus pentru întreaga carieră, la gala Premiilor Laureus, Oscarurile sportului, desfăşurată, luni seara, la Madrid.

Acest omagiu vine la 50 de ani de când Nadia primea, la Montreal, prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice.

Nadia Comăneci a cucerit trei medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1976 şi alte două la Jocurile din 1980, de la Moscova. În anul 2000, ea a devenit membru fondator al Academiei Sportive Laureus şi a avut un rol vital în dezvoltarea mişcării, promovând în toată lumea programe care susţin diferite comunităţi, folosind sportul pentru a îmbunătăţi rezultatele şi oportunităţile pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc.

Potrivit Agerpres, Nadia Comăneci devine a 20-a laureată a Premiului Laureus pentru întreaga carieră şi prima gimnastă onorată.

''Nici când a trebuit să fac exerciţiile la paralele nu tremuram atât de mult ca acum. Ce surpriză mi-ai făcut!'', a exclamat Nadia, când i-a fost înmânat premiul de către soţul ei, Bart Conner.