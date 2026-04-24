Originară din Teramo, atleta s-a axat în carieră pe cursele de 800 și 1.500 de metri . În trecut, atleta a câștigat aurul la Campionatul European U23 de la Tallinn și la cel pe echipe de la Chorzów, ambele desfășurate în 2021, dar și la ștafeta mixtă de la Campionatul European de cros de la Torino din 2022.

Provocări mondiale și revenirea în top

După aceste prime succese, parcursul atletei a înregistrat o perioadă de stagnare. La Campionatele Mondiale de la Budapesta și Tokyo din 2023 și 2025, participarea sa s-a oprit în faza semifinalelor. Totuși, Gaja Sabatini a reușit să obțină din nou medalia de aur la Campionatul European de cros din 2025, desfășurat la Lagoa, în Portugalia.

Această performanță i-a oferit o motivație suplimentară pe plan intern. În 2026, după trei ani, Sabatini a urcat din nou pe podiumul național din Italia, unde și-a adjudecat medalia de argint. Pe lângă performanțele sportive, prezența la Jocurile Olimpice de la Tokyo și cele 13 titluri de campioană națională, atleta atrage frecvent atenția publicului prin aspectul său fizic.

„Aș putea avea un sezon bun”, a transmis Gaja Sabatini, la scurt timp după ce a urcat din nou pe podium.