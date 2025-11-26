Finala Dynamite Fighting Show, programată pe 12 decembrie la Sala Sporturilor „Constantin Jude” din Timișoara, a doborât toate așteptările organizatorilor și ale fanilor sporturilor de contact.

Evenimentul a devenit sold out în doar 12 zile de la anunțul oficial, confirmând încă o dată interesul uriaș pe care publicul îl are pentru gala de sfârșit de an, acolo unde în main event vor lupta timișorenii Daniel Corbeanu și Flavius Biea pentru titlul neoficial de „Regele Ringului în Banat”.

Finala Dynamite Fighting Show de la Timișoara, LIVE pe Pro Arena și VOYO

Aproximativ 2.500 de spectatori vor umple la capacitate maximă arena bănățeană, pregătiți să trăiască atmosfera explozivă specifică DFS și să urmărească duelurile care vor închide sezonul competițional. Cererea pentru bilete a depășit cu mult oferta încă din primele zile, iar organizatorii au anunțat rapid că toate locurile disponibile au fost ocupate.

„Este un record de când sunt eu în fenomen. Publicul din Timișoara a arătat din nou că iubirea pentru sporturile de contact este uriașă. Le mulțumesc din suflet fanilor, datorită lor putem ridica nivelul de la un an la altul. Promit că gala din 12 decembrie va fi cea mai intensă a sezonului. Timișoara e un oraș cu tradiție în sport, iar energia spectatorilor de aici te ridică pur și simplu. Luptătorii simt asta în ring. Va fi o atmosferă ca la marile gale internaționale”, a declarat Cătălin Moroșanu imediat după anunț.

Succesul de la Timișoara reconfirmă statutul Dynamite Fighting Show drept cea mai populară promoție de sporturi de contact din România, capabilă să genereze interes masiv indiferent de orașul în care ajunge.

Pe social media, organizația fondată de Cătălin Moroșanu în 2018 a adunat doar la ultima gală peste 100 de milioane de vizualizări.

Finala de pe 12 decembrie se anunță una memorabilă, iar atmosfera incendiară creată de cei 2.500 de fani va transforma Sala Sporturilor „Constantin Jude” într-un adevărat vulcan gata să erupă la fiecare meci.

De altfel, în urmă cu numai câteva zile, la Iulius Town din Timișoara, la întâlnirea cu fanii, peste 500 de spectatori au ținut să fie prezenți pentru a-i cunoaște pe o parte dintre sportivii care luptă în Dynamite Fighting Show.

Pe lângă duelul dintre Biea și Corbeanu, gala de final de an mai programează o confruntare între Florin Rambo Lambagiu și Eduard Gafencu, în care regulile vor fi atipice, doar box cu mănuși de MMA. În ringul timișorean vor mai urca sportivi precum Amansio Paraschiv, Vitalie Matei, Tolea Ciumac, Adrian Maxim, Andrei Varga sau Bili Mustafa. Evenimentul va putea fi urmărit în direct pe Pro Arena.

