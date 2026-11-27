„Mulţumesc tuturor celor care au făcut parte din această călătorie. Sper că v-a plăcut la fel de mult ca şi mie. Aceasta va fi ultima mea cursă în MotoGP. Am scris istorie” , este mesajul lui Marquez dintr-o înregistrare video realizată în garajul de la Valencia.

Marquez a câştigat titlul MotoGP weekendul trecut în Portugalia, egalându-l pe marele Giacomo Agostini la un număr record de opt titluri în clasa regină.

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Marc Marquez se retrage

Marquez, care a câştigat şase titluri cu Honda înainte de a trece la Ducati, îşi prelungise iniţial, în iunie, contractul cu echipa italiană până în 2028.

Au curs lacrimi atât în garajul Ducati, cât şi în tribune, când fanii au aflat că spaniolul va participa la ultima sa cursă în acest weekend, pe Circuitul Ricardo Tormo.

„Este oficial. Marc Marquez a decis să se retragă din MotoGP, iar Marele Premiu de la Valencia din 2026 va fi ultima sa cursă în calitate de pilot profesionist şi alături de echipa Ducati Lenovo”, a declarat echipa.