Sergiu Stancu (44 de ani) a reușit să conducă echipa națională a României de volei masculin până în faza sferturilor de finală ale Campionatului European.
Victoriile cu Franța și Ucraina, obținute 3-2, respectiv 3-0 la seturi vor rămâne în amintirile iubitorilor voleiului românesc pentru multă vreme, dar selecționerul speră ca și Campionatul Mondial din Polonia - programat în septembrie 2027 - să aducă noi momente prețioase în istoria modernă a acestui sport.
Sergiu Stancu a jucat cu brio rol de comentator sportiv la Poveștile Sport.ro
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Sergiu Stancu nu s-a ferit de provocările impuse pe moment de prezentatorul Andru Nenciu și a confirmat publicului, dacă mai era nevoie, că este capabil de rezultate impresionante sub condiții de presiune.
După înfrângerea multiplei campioane olimpice, Franța, de la 0-2 la seturi, într-o partidă în care România a salvat mingi de meci procurate de echipa oaspete, Sergiu Stancu a acceptat propunerea de a comenta secvențe de volei, în direct, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
Selecționerul naționalei de volei a făcut încheierea emisiunii
Sergiu Stancu a răspuns cu brio și la a doua provocare, semnând încheierea episodului printr-un mesaj transmis fanilor voleiului: „Aș vrea să le transmit să fie alături de echipa națională a României. Să susțină acești băieți care au făcut niște lucruri nemaipomenite.
Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cred că sunt cele mai mari performanțe din ultimii 20-30 de ani. Vrem să îi simțim din nou alături de noi. Așa cum am fost susținuți la Cluj, cred că putem fi susținuți în toată țara. Îi așteptăm pe cât mai mulți alături de noi, la meciurile următoare ale echipei naționale,” a punctat Sergiu Stancu, în încheierea emisiunii Poveștile Sport.ro.
Ce nu știe lumea despre Sergiu Stancu
„Nu știe că sunt un tip destul de blând, deși la televizor și la meciuri par strict, încordat.
Să știți că sunt un om bun. Nu prea par, dar asta aș putea spune, că mă consider un om bun. Asta aș vrea să știe lumea despre mine,” a adăugat Sergiu Stancu, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Câte cafele bea pe zi selecționerul Sergiu Stancu
„Pe vremuri, să știți că beam mai multe, nici nu e bine să zic. Beam un număr mare de cafele. De câțiva ani, orice fac, mă opresc după trei cafele. Sunt un mare iubitor de cafea.
Aș putea să beau zece pe zi, fără probleme. Beam 5-6, dar acum mi-am impus ca, după a treia, să mă opresc,” a completat Sergiu Stancu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.