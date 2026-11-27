Sergiu Stancu (44 de ani) a reușit să conducă echipa națională a României de volei masculin până în faza sferturilor de finală ale Campionatului European.

Victoriile cu Franța și Ucraina, obținute 3-2, respectiv 3-0 la seturi vor rămâne în amintirile iubitorilor voleiului românesc pentru multă vreme, dar selecționerul speră ca și Campionatul Mondial din Polonia - programat în septembrie 2027 - să aducă noi momente prețioase în istoria modernă a acestui sport.

Sergiu Stancu a jucat cu brio rol de comentator sportiv la Poveștile Sport.ro

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Sergiu Stancu nu s-a ferit de provocările impuse pe moment de prezentatorul Andru Nenciu și a confirmat publicului, dacă mai era nevoie, că este capabil de rezultate impresionante sub condiții de presiune.

După înfrângerea multiplei campioane olimpice, Franța, de la 0-2 la seturi, într-o partidă în care România a salvat mingi de meci procurate de echipa oaspete, Sergiu Stancu a acceptat propunerea de a comenta secvențe de volei, în direct, în emisiunea Poveștile Sport.ro.