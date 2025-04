La 19 ani și 4 luni, adică în 2022, el a devenit cel mai tânăr mare maestru al României. Tot în acel an el a reușit o victorie de răsunet la turneul Superbet Rapid&Blitz, contra indianului Vishy Adnan (acum în vârstă de 55 de ani), cvintuplu campion mondial la șah clasic și dublu campion mondial la șah rapid!

În primul rând, spune-mi cine te-a învățat șah, când erai mic.

Am învățat șah la 5 ani și jumătate, la primul meu club de șah, cu antrenorul Constantin Dobra. Aici am participat la competiții până la vârsta de 8 ani și jumătate. De atunci am avut dublă legitimare, la Oltenia Craiova și la Medicina Timișoara. De la 18 de ani, sunt jucătorul CSU ASE București.

De unde pasiunea pentru șah, din familie?

Oarecum. Adică părinții mei amândoi știau să mute piesele, știau regulile de bază. Înainte de a merge la clubul de șah, și eu, și sora mea ne jucam cu tata cu piesele, dar eram încă mic, nu ne învățase mutările, care sunt regulile, doar ne jucam cu piesele dintr-o parte în alta. Mama ne-a văzut și ne-a zis că nu așa se mută piesele, că sunt niște reguli, că piesele se mută fiecare diferit.

La cinci ani, nu aveai cum să știi regulile.

Nu știam deloc. Tata ne-a ajutat mult, și pe mine, și pe sora mea, care este cu trei ani mai mare. Am mers amândoi la clubul de șah și am învățat cum să mutăm, am învățat tot șahul de la început. Tata ne citea din cărți, pentru că eu nu știam atunci să citesc. Ne citea enunțurile din cărțile de șah, iar noi rezolvam problemele. Și așa a învățat și el șah împreună cu noi.

Bănuiesc că îl bați rău de tot acum. De fapt, cred că nici nu mai joci cu el.

În timp, l-am depășit. De șapte-opt ani, nu am mai jucat împreună.

Și sora ta mai joacă?

Nu, s-a lăsat pe la 11 ani, dar avea rezultate bune. Am fost la multe turnee împreună când eram la primul club.

„La grădiniță, colegii se jucau, iar eu rezolvam probleme de șah”

Cam câte ore jucai pe zi în copilărie, după ce ai început să deprinzi regulile?

La început, nu lucram singur, mergeam doar de două ori pe săptămână la clubul de șah. Prima oportunitate de a învăța singur a fost la șase ani. Tata ne-a zis, mie și surorii mele, că a aflat de un turneu la mare, în vară. Noi eram la începutul anului respectiv. Ne-a zis că e un turneu greu, pentru care trebuie să lucrăm ca să mergem acolo. Ne-a zis că trebuie să ne calificăm, dar el voia să vadă că ne place cu adevărat șahul. Ne-a dat fiecăruia câte o carte de combinații și a zis că ar trebui să terminăm cartea asta de mutări, chestii nu neapărat grele, dar să ne vadă că muncim ca să ajungem la turneul acela. Pentru mine a fost o misiune destul de clară. Deși aveam doar șase ani, m-am pus tare pe treabă, din ce mi-a zis tata. Eu nu-mi amintesc neapărat asta, îmi amintesc cartea, îmi amintesc că lucram, luam cartea de combinații cu mine la grădiniță și lucram în timp ce colegii mei se jucau.

Ai luat toată treba în serios, deși erai foarte mic...

Da, am ajuns spre final să lucrez 4-5 ore în fiecare zi, singur, pe canapea. Tata nu și-a dat seama că de fapt ce ne dăduse el era un volum foarte mare de muncă. Dar când a văzut că ne străduiam atât de tare, ne-a dus la acel turneu la mare. Pentru mine, a fost foarte importantă acea perioada, pentru că am învățat să muncesc, să lucrez, eram eu singur cu pozițiile date și aveam ce să fac, aveam de muncă.

Păi și copiii, colegii, nu se uitau cam ciudat la tine?

A fost ciudat, toți mă luau să ne jucăm, dar eu eram pe treaba mea, nu-mi mai păsa de altceva. Aveam misiunea mea cu cartea aceea și tot rezolvam.

Vicecampion european la 8 ani și jumătate

De când ai început să studiezi mai aprofundat? De la ce vârstă?

De la 8 ani, am început să învăț, să lucrez singur. A fost un punct destul de important în cariera mea. La 8 ani și jumătate, am ieșit vicecampion european la categoria mea de vârstă. Am fost foarte aproape să ies campion european, am avut 7 din 7, până la urmă am terminat cu 7 din 9. De atunci, am început să mă antrenez cu Gabriel Mateuță, maestru internațional, un jucător foarte bun. Era top 10 în România, alt nivel față de ce văzusem până atunci. El a fost acolo șef de delegație, m-a ajutat în timpul turneului și apoi am continuat colaborarea. Și atunci am văzut ce înseamnă șahul adevărat, la un anumit nivel. Am început și eu să lucrez acasă, singur, adică nu doar ce făceam la clubul de șah sau cu antrenorul.

Ce materii îți plăceau la școală?

În primele patru clase, îmi plăcea foarte mult matematica, am fost destul de bun, adică luam premii la concursuri locale, mă descurcam foarte bine. La clasele 5-8, am trecut mai mult pe partea de uman, mi-au plăcut mai mult istoria, geografia, acestea mă pasionau.

Olimpiade, ceva?

N-am fost la olimpiade decât în clasele 1-4. Am fost la olimpiadele naționale de șah, unde am luat medalii, locul 2, locul 3.