Femeia fantastica din sport este romanca: are doua medalii, doi copii si doua job-uri in Statele Unite!

Femeia fantastica din sport este romanca! Ia medalii la atletism si la bob, are doi copii si doua job-uri in Statele Unite. Toata familia ei face sport.

Beatrice Puiu a castigat doua medalii de aur la nationalele de atletism in sala. Ea locuieste in America, dar concureaza pentru Romania.

In State, Beatrice are doua job-uri, dar face si doua sporturi, atletism si bob. A fost in lotul Romaniei la Jocurile Olimpice.

Baiatul ei e fotbalist, iar fata face patinaj artistic.

"Fara, modestie, da, mi se spune des Wonder Woman", se amuza Beatrice.