UPDATE: Ultimele informatii despre starea fratelui lui Mirel Radoi! Selectionerul a mers astazi la spital

Mihai Radoi a fost transportat marti la Timisoara, iar drumul a fost plin de probleme. Din cauza conditiilor meteo, elicopterul SMURD nu a putut decola.

"Ma bucur ca am ajuns cu pacientul in viata. Am intalnit pe timpul transportului si ninsoare, si viscol", a declarat medicul Aurora Gramescu.