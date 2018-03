ULTIMA ORA | Dan Petrescu si-a aflat suspendarea, Pintilii mai asteapta! Decizia anuntat in cazul antrenorului CFR-ului

Comisia de Disciplina a FRF a anuntat astazi sanctiunile in cazul lui Dan Petrescu. Pintilii nu a fost judecat, pentru ca se afla la echipa nationala.

Dan Petrescu a fost suspendat pentru doua etape de Comisia de Disciplina a FRF, in urma eliminarii din meciul cu CSM Poli Iasi, in care i-a injurat pe arbitri. El a ispasit deja o etapa, stand in tribune la meciul cu Steaua, incheiat 1-1.

Petrescu va lipsi, astfel, si la partida contra celor de la CSU Craiova!

Stelistul Pintilii urmeaza si el sa fie judecat dupa ce va reveni de la lotul national.

"Nu a fost judecat intrucat nu a putut sa se prezinte, fiindca este la nationala. A cerut sa se amane judecata si a obtinut amanarea pentru un termen ulterior. Isi va expune punctul de vedere in momentul in care o sa apara in fata Comisiei. El a fost implicat direct in incidentul respectiv sau, ma rog, in sanctiunea disciplinara care a fost data si, ca atare, el o sa fie cel care o sa isi exprime punctul de vedere", a spus Valeriu Argaseala, presedintele Stelei.