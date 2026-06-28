Medalie pentru România la Mondial! Pe ce loc a terminat cursa echipajul masculin de patru rame

Sportivii noștri au obținut argintul în cadrul etapei a treia a competiției mondiale desfășurate la Lucerna . Reprezentanții țării noastre, Cosmin Iulian Pleşescu, Leontin Nuţescu, Andrei Vatamaniuc şi Ciprian Tudosă , au încheiat proba oprind cronometrul la 06:00.78.

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Luptă strânsă pentru primele poziții

Prima treaptă a podiumului a fost ocupată de Marea Britanie, care s-a impus cu timpul de 05:58.39. A treia poziție le-a revenit sportivilor din Franța, aceștia înregistrând un timp de 06:01.52 la finalul cursei. Potrivit datelor furnizate de Agerpres, delegația română a mizat pe un singur echipaj la această etapă a întrecerii din Elveția.

„Medalie de argint pentru echipajul masculin de 4 rame al României la Cupa Mondială de la Lucerna! Ciprian Tudosă, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu și Cosmin Iulian Pleșescu au urcat pe a doua treaptă a podiumului după o cursă excelentă, încheiată cu timpul de 6:00.78, aducând României o nouă medalie internațională. Aurul a fost câștigat de echipajul din Marea Britanie, în timp ce Franța și-a adjudecat medalia de bronz. Felicitări, băieți, pentru această medalie de argint și pentru modul în care ați reprezentat România!”, a transmis Federația Română de Canotaj, pe Facebook.