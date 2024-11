”Echipajul feminin de 8+1 al României, desemnat Women’s Crew of the Year!”, a anunțat Steaua București după ce Simona Radiș, Ancuța Bodnar și compania au obținut la Sevilla prestigiosul trofeu.

”Sâmbătă seara, la Sevilla, canotajul românesc a fost din nou la înălțime în cadrul World Rowing Awards 2024.

Echipajul feminin de 8+1 al României a fost desemnat Women’s Crew of the Year, în cadrul galei în care și antrenorul Antonio Colamonici a câștigat titlul de Coach of the Year.

În vara acestui an, la Jocurile Olimpice de la Paris, stelistele Simona Radiș, Ioana Vrînceanu, Adriana Adam și Magdalena Rusu, alături de Amalia Bereș, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Roxana Anghel și Victoria Petreanu (canotaj), au cucerit medalia de aur în proba de 8+1!

În urmă cu doi ani, Simona Radiș și Ancuța Bodnar au câștigat categoria Women’s Crew of the Year, ceea ce a reprezentat atunci prima victorie românească la World Rowing Awards”, a precizat Steaua București pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Foto: Marca