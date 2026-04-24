După şase ani de absenţă, Marele Premiu al Turciei va reveni în calendar în 2027

Marele Premiu al Turciei va reveni în calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 pentru o perioadă de cinci ani, începând din 2027, a anunţat vineri preşedinţia Turciei.

Marele Premiu al Turciei se va desfăşura pe circuitul Istanbul Park, care a găzduit Formula 1 de nouă ori între 2005 şi 2011, apoi în 2020 şi 2021. „Turcia revine pe circuit cu un contract pe 5 ani”, a anunţat cu preşedinţia turcă într-un comunicat.

Vineri este prevăzut un eveniment de lansare la Palatul Dolmabahçe din Istanbul, în prezenţa preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a şefului Formulei 1, Stefano Domenicali, şi a preşedintelui Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

Circuitul de la Istanbul, cu o lungime de 5,34 km, are 14 viraje, printre care faimosul viraj nr. 8, o triplă curbă la stânga parcursă la viteză mare, informează news.ro.