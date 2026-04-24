Gică Hagi, făcut praf: ”Ca antrenor e zero. Ce echipe a format?”

Gică Hagi (61 de ani) a fost numit ca selecționer al României

Federația Română de Fotbal i-a oferit un contract valabil până în 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani și un obiectiv clar: calificarea la EURO 2028.

Numirea ”Regelui” în funcția de selecționer al României a fost privită cu optimism în rândul vocilor importante din fotbalul românesc, dar nu toată lumea este de părere că fostul mare internațional va reuși să-și îndeplinească obiectivele ca selecționer. Sorin Răducanu (63 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, a avut un discurs dur la adresa lui Hagi.

”Nu zice nimeni nimic, ai fost super fotbalist, dar ca antrenor e zero. Au zis că e formator de echipe. Care sunt alea?

Am spus de Lucescu că nu o să califice echipa națională. Hagi nu o să califice echipa națională”, a spus Răducanu, potrivit iamsport.ro.

Acesta va fi al doilea mandat al lui Hagi la echipa națională, după cel din anul 2001. De-a lungul carierei, el a mai pregătit formații precum Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB și Viitorul Constanța.

Primele teste pentru Gică Hagi și parcursul din Liga Națiunilor

Noul selecționer va debuta pe bancă în două partide amicale programate în luna iunie. Primul meci se va juca pe 2 iunie, la Tbilisi, împotriva Georgiei. Ulterior, România va întâlni Țara Galilor pe 6 iunie, într-o partidă de pregătire disputată la București, pe stadionul Ghencea.

Meciurile cu miză încep în toamnă, când tricolorii vor lua startul în Grupa B din Liga Națiunilor. Programul confruntărilor este următorul:

  • 25.09.2026: Suedia – România (21:45);
  • 28.09.2026: România – Bosnia-Herţegovina (21:45);
  • 02.10.2026: Polonia – România (21:45);
  • 05.10.2026: România – Suedia (21:45);
  • 14.11.2026: România – Polonia (21:45);
  • 17.11.2026: Bosnia-Herţegovina – România (21:45).
