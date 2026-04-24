Gică Hagi, făcut praf: ”Ca antrenor e zero. Ce echipe a format?”

Federația Română de Fotbal i-a oferit un contract valabil până în 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani și un obiectiv clar: calificarea la EURO 2028.

În cursul zilei de luni, FRF a organizat o conferință de presă prin intermediul căreia Hagi a fost prezentat în noul său post.

Gică Hagi, făcut praf de Sorin Răducanu: ”Ca antrenor e zero. Ce echipe a format?”

Numirea ”Regelui” în funcția de selecționer al României a fost privită cu optimism în rândul vocilor importante din fotbalul românesc, dar nu toată lumea este de părere că fostul mare internațional va reuși să-și îndeplinească obiectivele ca selecționer. Sorin Răducanu (63 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, a avut un discurs dur la adresa lui Hagi.

”Nu zice nimeni nimic, ai fost super fotbalist, dar ca antrenor e zero. Au zis că e formator de echipe. Care sunt alea?

Am spus de Lucescu că nu o să califice echipa națională. Hagi nu o să califice echipa națională”, a spus Răducanu, potrivit iamsport.ro.