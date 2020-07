DRAMA pentru organizatorii unui turneu de Grand Slam! Au pierdut asigurarea tocmai in timpul pandemiei

Spre deosebire de organizatorii turneului de la Wimbledon, ale caror minusuri financiare inregistrate in 2020 au fost total acoperite de catre o firma de asigurari, oficialii Openului Australian se afla intr-un real pericol economic.

Asigurarea de pandemie a competitiei Australian Open a expirat tocmai in aceasta primavara, iar dupa lungi negocieri organizatorii de la Antipozi s-au vazut nevoiti sa renunte la orice speranta in cazul in care editia 2021 va fi anulata.

Turneul de la Wimbledon a platit incepand din 2002 peste 2 milioane de euro per an pentru asigurare in caz de forta majora care ar putea impiedica derularea evenimentului anual.

In acest an turneul din Marea Britanie incasand 114 milioane de euro din partea companiei de asigurari cu care semnase contract.