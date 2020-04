Unui jucator de top i s-au oferit 100.000 de dolari ca sa piarda un meci la Australian Open! Dezvaluiri despre mafia pariurilor

Sergiy Stakhovsky a fost contactat pentru a pierde deliberat un meci.

Ucraineanul a dezvaluit, pentru o televiziune din tara sa natala, ca a primit o oferta din partea unor persoane, care au legatura cu mafia pariurilor. I s-ar fi oferit 100.000 de dolari sa piarda in primul tur la Australian Open 2009 contra lui Arnaud Clement.

"Cand eram la Australian Open, mi-a fost oferita suma de 100.000 de dolari pentru a pierde contra lui Arnaud Clement. Erau doua persoane, care aveau in spate investitori.

Am pierdut meciul, desi castigasem doua seturi. Daca persoana care mi-a facut propunerea era acolo cand am parasit terenul, as fi lovit-o cu racheta", a declarat Stakhovsky.

De asemenea, ucraineanul care in prezent de afla pe locul 169 ATP (cea mai buna clasare 31 ATP) a mers sa-i denunte pe cei implicati, insa nu a primit sprijin.

"Dupa meci, am mers la Unitatea de Integritate a Tenisului, iar ei m-au intrebat cine a fost. I-am intrebat daca sunt pregatiti sa imi protejeze familia, pentru ca persoana respectiva este doar un pion, iar oamenii din spatele lui sunt periculosi. Mi-au spus ca nu-mi pot garanta nimic", a explicat Stakhovsky.