Premier League revine vineri seară cu meciul Liverpool - Bournemouth. Campioana Angliei deschide, așadar, noul sezon cu o partidă supertare pe Anfield. Stadionul va fi plin la ora confruntării!
VIDEO EXCLUSIV Se pregătește Anfield! Englezii pun la punct ultimele detalii înainte de Liverpool - Bournemouth
Se pregătește Anfield-ul! Englezii pun la punct ultimele detalii înainte de Liverpool - Bournemouth (22:00, VOYO)
În stagiunea precedentă, ”cormoranii” au încheiat primii în clasament cu 84 de puncte, fiind la 10 lungimi în fața locului secund, Arsenal. După 38 de etape, echipa pregătită de Arne Slot a bifat 25 de victorii, la care s-au adăugat nouă rezultate de egalitate și patru înfrângeri.
De cealaltă parte, Bournemouth a terminat sezonul 2024/25 cu 56 de puncte. După 38 de etape, clubul de pe ”Vitality Stadium” a bifat 15 victorii, a consemnat 11 rezultate de egalitate și a înregistrat 12 victorii.
Echipele probabile în Liverpool - Bournemouth
- Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Mac Allister, Szoboszlai - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike
- Bournemotuh: Petrovic - Smith, Araujo, Senesi, Truffert - Brooks, Adams - Tavernier, Billing, Semenyo - Evanilson
Liverpool este evaluată de Transfermarkt la 1,04 miliarde euro. Bournemouth, în schimb, este evaluată de site-urile de specialitate la 392 de milioane de euro.
