Alexandru Hațieganu
Liverpool - Bournemouth este în direct pe VOYO de la ora 22:00.

Premier League revine vineri seară cu meciul Liverpool - Bournemouth. Campioana Angliei deschide, așadar, noul sezon cu o partidă supertare pe Anfield. Stadionul va fi plin la ora confruntării!

În stagiunea precedentă, ”cormoranii” au încheiat primii în clasament cu 84 de puncte, fiind la 10 lungimi în fața locului secund, Arsenal. După 38 de etape, echipa pregătită de Arne Slot a bifat 25 de victorii, la care s-au adăugat nouă rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

De cealaltă parte, Bournemouth a terminat sezonul 2024/25 cu 56 de puncte. După 38 de etape, clubul de pe ”Vitality Stadium” a bifat 15 victorii, a consemnat 11 rezultate de egalitate și a înregistrat 12 victorii.

Echipele probabile în Liverpool - Bournemouth

  • Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Mac Allister, Szoboszlai - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike
  • Bournemotuh: Petrovic - Smith, Araujo, Senesi, Truffert - Brooks, Adams - Tavernier, Billing, Semenyo - Evanilson

Liverpool este evaluată de Transfermarkt la 1,04 miliarde euro. Bournemouth, în schimb, este evaluată de site-urile de specialitate la 392 de milioane de euro.

Premier League se vede în direct pe VOYO pentru următoarele trei sezoane!

