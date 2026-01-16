Naționala României, condusă de selecționerul George Buricea, face parte din Grupa B în cadrul Europeanului de handbal masculin, alături de Danemarca, Macedonia de Nord și Portugalia.



România debutează azi la EHF EURO 2026. Încurajările ANS: ”Succes, suntem alături de voi!”



Primul meci al României este vineri seară, de la ora 19:00, cu Portugalia, la Herning (Danemarca). EHF EURO 2026 este găzduit de Norvegia, Suedia și Danemarca.



Agenția Națională pentru Sport a publicat un mesaj pe rețelele social media înainte de debutul României la EHF EURO 2026, care se vede în exclusivitate pe VOYO.



”România, cu inima pe teren la EHF EURO 2026!



Naționala masculină de handbal a României începe aventura la EHF EURO 2026, bifând a doua participare consecutivă la Campionatul European – un pas important pentru prezentul și viitorul handbalului românesc.



Tricolorii vor evolua în Grupa B, una dintre cele mai dificile ale competiției, alături de Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord, urmând să dispute toate meciurile din faza grupelor la Jyske Bank Boxen din Herning (Danemarca).



Portugalia - România | vineri, ora 19:00

Danemarca - România | duminică, ora 21:30

România - Macedonia de Nord | marți, ora 19:00



Toate meciurile sunt transmise EXCLUSIV pe VOYO



Sub comanda selecționerului George Buricea, România intră pe teren cu ambiție, curaj și determinarea de a lupta până la ultimul fluier. Fiecare meci înseamnă muncă, sacrificiu și dorința de a reprezenta cu demnitate culorile naționale.



România joacă pentru mândrie

România luptă pentru viitor

România are pentru ce lupta



Succes, tricolorilor! Suntem alături de voi!”, a scris ANS.

