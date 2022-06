David Popovici a povestit o întâmplare încă din 2016, pe când Robert Glință avea doar 16 ani.

David Popovici și Robert Glință, poveste memorabilă: ”Primul autograf pe care l-a dat vreodată”

„Sunt onorat să pot să fiu numit idolul anumitor copii, și eu am avut idolii mei. Când l-am văzut pe Robert, în 2016, la Internaționalele României, ținute la bazinul de la Dinamo, îmi era tare rușine să cer o poză cu el, să cer un autograf.

Ai mei m-au împins, a fost foarte OK, pentru că Robert este un băiat foarte OK și deschis, este și el idolul multor copii și sper ca împreună să fim cei mai mari idoli, poate, din sport. Robert atunci mi-a spus că a fost primul autograf pe care l-a dat vreodată, încă îl am, undeva, la mine, prin sertare”, a spus David Popovici la revenirea în țară.

De cine a fost așteptat David Popovici la aeroport

Dublul campion mondial a fost întâmpinat de Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și de Mihai Covaliu, președintele COSR. Ministrul sportului, Eduard Novak, a fost și el prezent la revenirea în țară a lui David Popovici și Robert Glință.