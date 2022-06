Pe 1 iunie, CSA Steaua s-a impus în deplasare, prin victoriile reuşite de Andreea Dragoman (3-1 cu Tania Plăian), Bernadette Szocs (3-2 cu Andreea Clapă) şi Roxana Istrate (3-1 cu Ioana Sîngeorzan), iar sâmbătă toate cele trei meciuri s-au încheiat cu victorii clare ale stelistelor (3-0): Bernadette Szocs a trecut de Andreea Clapă, Andreea Dragoman a învins-o pe Tania Plăian, iar Roxana Istrate a dispus de Patricia Ianău, potrivit site-ului Federaţiei Române de Tenis de Masă.

CSA Steaua Bucureşti le-a avut în lot pe Bernadette Szocs, Andreea Dragoman, Roxana Istrate, Ioana Băiaşu, antrenori fiind Ionuţ Seni şi Alexandru Gheorghe. La CSM Bistriţa, Tania Plăian, Ioana Sîngerozan, Andreea Clapă şi Patricia Ianău sunt antrenate de Cristian Podar şi Marian Filipaş.

"A fost puţin mai greu după victoria lejeră din tur, dar ele sunt jucătoare profesioniste, mature. Am reuşit împreună să ne motivăm şi să avem o atitudine corespunzătoare. Acest titlu înseamnă un rezultat al muncii de un an de zile. Suntem la al treilea titlu consecutiv cu fetele, ceea ce ne bucură foarte mult", a declarat Ionuţ Seni.

Bernadette Szocs a afirmat după câştigarea titlului: "Sunt fericită că am câştigat titlul din nou. Anul acesta mi s-a îndeplinit visul şi am câştigat toate probele posibile. Anul acesta am avut-o şi pe Andreea Dragoman lângă mine şi mă ajută, la fel ca în echipa naţională. Mi-am făcut jocul aşa cum mi-am dorit".

"Am mai câştigat şi acum doi ani titlul cu Steaua. Am revenit şi mă bucur că am reuşit să câştigăm. Eliza Samara se bucură pentru noi, se recuperează acum şi a fost alături de noi", a spus la rândul său Andreea Dragoman.

Roxana Istrate a comentat: "A fost un meci uşor, să zic. Nu a fost multă presiune, pentru că am câştigat cu 3-0 acasă la ele. E un sentiment plăcut, mă bucur că am câştigat şi anul acesta. În România sunt câteva echipe foarte bune şi ne-am dorit să câştigăm. Îi dedic titlul domnului antrenor, clubului Steaua, familiei".

CSA Steaua a făcut un pas important spre titlu şi la masculin, după victoria de sâmbătă, cu 3-0, în deplasare cu CS Victoria Câmpulung Muscel.

Eduard Ionescu a dispus cu 3-2 de Iulian Chiriţă, Darius Movileanu l-a întrecut pe Alin Spelbuş cu 3-1, iar Cristian Chiriţă a câştigat cu 3-2 în faţa lui Alexandru Manole. Returul va avea loc la Bucureşti, pe 11 iunie.

