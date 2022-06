„Nadal e idolul vieții mele!” În urmă cu 4 ani, finalistul Roland Garros, Casper Ruud se înscria în Academia de Tenis Rafa Nadal 

În urmă cu 4 ani, novegianul Casper Ruud se înscria în Academia de Tenis Rafa Nadal pentru a-și perfecționa jocul. Actualmente, jucătorul din Oslo are în palmares 8 titluri ATP, dintre care 7, cucerite pe zgură.

După încheierea turneului de la Roland Garros, Ruud va urca alte două locuri în ierarhia ATP și va stabili un record în ce privește istoricul clasărilor sale în clasamentul mondial, urmând să ocupe poziția a șasea.

„Îl admir pe Rafa. Nu se plânge niciodată. E un exemplu perfect pentru cum să te comporți pe teren. Niciodată să nu renunți, niciodată să nu te plângi. Este idolul vieții mele,” a spus Casper Ruud, înaintea finalei.

„Casper e un profesionist. Cred că e foarte potrivit pentru tenis. E foarte relaxat, umil și, întotdeauna, bine dispus, pregătit să învețe ceva nou. Cred că l-am putut ajuta puțin în academie. Sunt fericit pentru el, dar mai ales pentru părinții lui. Îi cunosc foarte bine. Nu e surpriză că Ruud s-a calificat în finală,” a punctat Rafael Nadal, oponentul cu 13 ani mai în vârstă, de care Casper Ruud va trebui să treacă în finală pentru a câștiga primul Grand Slam al carierei.

