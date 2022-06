"Ce antrenor ți-a influențat cariera?" Cristi Chivu a dat un singur nume 

Firesc, presa din Peninsulă și-a îndreptat atenția spre fostul căpitan al României, un simbol al eleganței pe teren, un tip care a decis să-și construiască o carieră în meseria de antrenor luând-o de jos, de la baza piramidei. După retragere, reșițeanul în vârstă de 41 de ani a ales să se stabilească în Milano și să rămână în cadrul clubului Inter.

Cristi Chivu, de la jucător la antrenor

Spre deosebire de alți colegi de generație, Cristi Chivu a ales să înceapă de la juniori și să nu ardă nicio etapă de pe scara performanței. Succesul obținut cu Inter Primavera îi dă un imbold psihic.

"Am început ca antrenor încercând să înțeleg dacă aș putea să îmbrățișez noua meserie. Pe teren e minunat, dar să fii antrenor e cu totul altceva față de a fi jucător. Răspunsul l-am avut imediat după primele antrenamente, am progresat față de atunci când am început această meserie, dar întotdeauna e loc de mai bine și dorința de a avea noi provocări în față îmi place", a precizat pentru Gazzetta dello Sport actualul antrenor de la Inter Primavera.

Cristi Chivu a fost pregătit la diversele echipe la care a jucat de mari antrenori ai lumii și, inevitabil, reporterul publicației din Peninsulă l-a chestionat pe român despre persoana care a avut cea mai mare influență asupra sa. Câștigătorul Ligii Campionilor cu Interul lui Jose Mourinho a menționat o singură persoană. De suflet.

Cristi Chivu, putere și știință de la părintele său

"Am învățat de la mulți antrenori, inclusiv de la tatăl meu, Mircea, care a antrenat în Liga a doua (n.r.: CSM Reșița), am avut experiențele mele cu mulți antrenori, dar se schimbă perspectivele când tu devii antrenor", a răspuns fostul căpitan al naționalei României.

Tatăl lui Cristi, Mircea Chivu, a murit pe 1 aprilie 1998, la vârsta de 44 de ani. Părintele actualului antrenor de la Inter Primavera a activat ca jucător pe postul de fundaș dreapta la CSM Reșița, formație pe care a și pregătit-o, în perioada 1994-1998, în calitate atât de antrenor principal, cât și de antrenor secund. La stadionul din Reșița în urmă cu câțiva ani, la inițiativa lui Cristi Bobar, actual președinte al grupării bănățene, a fost ridicată o statuie în memoria lui Mircea Chivu.

Cristi Chivu: "Cerul nu are limite!"

"Te-ai așteptat să câștigi Primavera?", a fost o altă întrebare adresată lui Chivu, iar fostul fotbalist al lui Ajax, Roma și Inter a replicat cu sinceritate.

"Când alegi să faci ceva diferit în viață, îmbrățișezi provocarea cu totul, în întregime. Primul lucru la care trebuie să te gândești e să ieși din zona de confort pentru a fi pregătit, cerul nu are limite!", a mai spus Cristi Chivu.

Pentru Cristi Chivu a fost primul trofeu ca antrenor. Fostul căpitan al naționalei României antrenează la grupele de juniori ale lui Inter din 2018, iar în vara anului trecut a preluat formația U19.

Chivu a evoluat la Inter în perioada 2007-2014

A jucat 115 partide și a înscris trei goluri

75 de selecții a strâns în naționala României

26 octombrie e ziua în care va împlini 42 de ani

1,84 m e înălțimea fostului fotbalist care putea juca fundaș stânga, fundaș central și mijlocaș defensiv

În finala play-off-ului, echipa lui Chivu a învins AS Roma, scor 2-1, după prelungiri. Finala s-a disputat la Reggio Emilia, pe stadionul lui Sassuolo, iar AS Roma, câștigătoarea sezonului regulat, a deschis scorul în minutul 70, prin fundașul spaniol Javier Vicario. Inter a trimis meciul în prelungiri grație reușitei mijlocașului Cesare Casadei, din minutul 81. Golul victoriei a fost înscris de mijlocașul bulgar Nikola Iliev, în minutul 97. Decarul nerazzurilor a pătruns excelent în careu, a fentat un adversar și a finalizat cu un șut în forță.