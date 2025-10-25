Partida Manchester United - Brighton , din runda a noua din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:30 și va putea fi umărită LIVE pe platforma VOYO .

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria lui Brighton cu 3-1.

De cealaltă parte, Brighton este pe poziția la zecea, la doar un punct distanță și vine după succesul cu 2-1 obținut în fața lui Newcastle.

Manchester United vine după victoria 2-1 din meciul cu Liverpool și se află pe locul nouă în Premier League.

Manchester United, două victorii la rând în Premier League

Ibericul are speranță că acest sezon poate lua, de acum, o traiectorie favorabilă pentru Manchester United.

”(N.r. - A fost cea mai mare victorie din perioada ta ca manager al lui Man United?) Da, cred că da. Nu înseamnă mult. Înseamnă mult astăzi, dar mâine nu va însemna prea mult. Sunt trei puncte, dar este o victorie bună. Voi face același lucru ca în ultimul meci.

Voi încerca să văd cum merge meciul. În punctele cheie am avut puțin noroc, dar ne-am luptat pentru fiecare minge. Ne-am pierdut puțin calmul în a doua repriză. Dar cel mai important lucru este că spiritul este acolo. Acesta este începutul tuturor lucrurilor. Uneori joci mai mult cu mingea, iar în alte zile joci fără minge. Dar dacă ai spirit, poți câștiga orice meci.

(N.r. - Dacă victoria ar putea schimba sezonul) Ne va da mai multă încredere pe parcursul săptămânii. Le va face multă plăcere fanilor noștri, pe care o merită după Grimsby, după Brentford, o victorie ca aceasta este foarte importantă.

Dar, din nou, asta ține de noi. Acesta este trecutul. Să ne concentrăm asupra viitorului. Se va schimba dacă facem același lucru. Jucând puțin mai bine, dar continuând cu același spirit, lucrurile se vor schimba în timp”, a spus antrenorul celor de la Manchester United.