Cea mai scumpa pereche de ghete tocmai a fost cumparata cu 437.000$. Cui au apartinut pantofii si cat de vechi sunt

O pereche de incaltari de atletism facute de Nike, numita "Moon Shoes", a fost vanduta la o licitatie a casei Sotheby's cu 437.500 euro. Licitatia a avut loc la New York.

Perechea de incaltari "Moon Shoes" a fost conceputa de unul dintre fondatorii Nike, Bill Bowerman, inaintea Jocurilor Olimpice din 1972, dar nu au fost niciodata purtate nici de acesta, nici de vreun alt sportiv.

Bill Bowerman a facut incaltarile manual, motiv pentru care sunt unice in lume.

"Aceste incaltari sunt un adevarat artefact al istoriei sportului si a culturii pop", a spus colectionarul care a cumparat pantofii si care intentioneaza sa le expuna la un muzeu din Toronto.

Recordul pana acum pentru o pereche de incaltari era de 190.373$ si data din 2017, cand un colectionar a cumparat o pereche de tenesi Converse care au apartinut lui Michael Jordan.

