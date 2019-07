Trecutul secret al iubitului Simonei Halep. A fost casatorit de doua ori si tradat in dragoste, iar ultima sotie este insarcinata

Simona Halep (27 de ani) are o relatie asumata cu omul de afaceri Toni Iuruc. Cei doi au "evadat" in Grecia in urma cu cateva zile.

Simona Halep, proaspata campioana de la Wimbledon, traieste o poveste de dragoste. Cea mai buna jucatoare de tenis a Romaniei are o relatie cu un barbat cu 13 ani mai in varsta. Simona are 27 de ani, iar noul ei iubit 40. Acesta a mai fost casatorit de doua ori.

Trecutul lui Toni Iuruc, iubitul Simonei Halep

Toni Iuruc nu este un nume foarte sonor. Acesta s-a ocupat pana acum cu afaceri si a condus printre altele si o firma care s-a ocupat de campania electorala a unui fost primar al Capitalei.

In viata particulara, Toni Iuruc a avut ceva urcusuri si coborisuri. El a mai fost casatorit de doua ori, ultima dintre relatii incheiindu-se cu mare cearta.

Potrivit tabloidului Cancan, afaceristul s-a despartit de ultima sotie din cauza infidelitatii acesteia. El a fost casatorit cu o anume Liana timp de doar 10 luni, alegand sa divorteze dupa ce ar fi fost inselat. In acest moment, fosta sotie este insarcinata in 5 luni, iar Cancan scrie ca Toni Iuruc asteapta sa afle daca copilul este al sau ori daca este rodul relatiei adulterine avute de fosta sa sotie.

Inainte de casatoria cu Liana, Toni Iuruc a mai ajuns in fata altarului alaturi de o femeie pe nume Alina, de profesie model. Nici relatia cu Alina nu a durat foarte mult, cei doi fiind casatoriti pentru o scurta perioada.

Relatiile esuate ale lui Toni Iuruc nu au fost o bariera in calea relatiei cu Simona Halep

Chiar daca Toni Iuruc a mai avut doua casnicii esuate, acest lucru pare sa nu fi contat pentru Simona Halep. Ea nu a mai fost casatorita pana acum.

Simona si Toni Iuruc ar fi extrem de fericiti impreuna, noteaza apropiatii lor, iar familiile lor agreeaza relatia.

Si Simona Halep, si Toni Iuruc au origini aromane si provin din familii care tin la traditiile machidonilor.