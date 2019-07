Florin Costea a SEMNAT! E vedeta echipei si trebuie sa rupa plasele in noul sezon. Unde va juca

Florin Costea a jucat in ultimul an la Craiova lui Mititelu si la Atletic Bradu, ambele din C.

Va continua la acelasi nivel. Tocmai a semnat cu Viitorul Daesti, echipa care a castigat liga a 4-a din Valcea in aceasta vara. Costea (34 de ani) a reusit primele goluri pentru Daesti in amicalul castigat cu 7-1 in fata lui Aripi Pitesti. Florin a jucat al doilea meci al sau la Daesti, dupa ce a debutat cu Slatina (0-2). Tot cu Viitorul se pregateste si Mihai Costea. Acum la Al Arabi, in liga secunda din Emirate, Costea Jr. se mentine in forma pe durata vacantei antrenandu-se alaturi de echipa fratelui sau.