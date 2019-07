HONVED - CRAIOVA LIVE 19:55 | Oltenii dau peste una din cele mai titrate echipe ale Ungariei. Echipele probabile

Urmareste Honved - Craiova live pe www.sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

Craiova a trecut de Sabail dupa doua meciuri nebune, ambele castigate de olteni cu 3-2. Acum urmeaza un adversar mult mai dificil in turul doi preliminar Europa League, una din cele mai titrate echipe ale Ungariei. Honved are in palmares 13 titluri de campioana si 7 Cupe, club fondat in 1909.

Meciul se va desfasura la Gyor, la 122 de km de Budapesta, stadionul lui Honved fiind in constructie in acest moment.

In primul tur, Honved a trecut de Zalgiris Vilnius cu 4-2 la general.



Oltenii au anuntat ca vor fi sustinuti de 250 de suporteri in Ungaria



„Asa cum a fost si in final-four la handbal sau la echipa nationala de fotbal, sunt sigur ca va fi o rivalitate cu ungurii. Din ce stiu de la departamentul ticketing, sunt romani in zona, la Viena sau Bratislava, si chiar in Ungaria, care au solicitat bilete si vor sa fie langa noi. Si din Craiova vor pleca multi fani. Sper ca galeria noastra sa fie undeva la 250 de persoane, pentru ca nu e prea comod de mers pana la Gyor, dar sigur vor veni. Acum sa asteptam meciul“, a anuntat Marcel Popescu, presedintele Craiovei.



Cartu nu e optimist: urmeaza AEK Atena pentru Craiova!



„Nu sunt foarte optimist deocamdata in privinta calificarii in grupele Europa League. In primul rand, trebuie sa trecem de Honved si apoi sa vedem ce vom face cu AEK Atena. Drumul este greu, dar este bine ca echipa este intr-un rulaj si intr-un grafic pozitiv, unul super, cu patru victorii in patru meciuri. Chiar sunt de felicitat baietii, pentru ca au fost meciuri grele si jucate din trei in trei zile, iar asta conteaza foarte mult, mai ales pe caldurile astea. Asta inseamna ca s-a lucrat bine si rezultatele au venit ca o recompensa, si speram sa mergem tot pe drumul asta“, a spus Sorin Cartu.

Papura: Sa fim concentrati, nu suntem favoriti!

Corneliu Papura incearca sa-si tina jucatorii concentrati si ii avertizeaza asupra pericolului din Ungaria.

„Este important sa facem un meci bun si sa venim cu un rezultat pozitiv. Nu plecam ca favoriti, e treaba caselor de pariuri daca asta cred. Hartia suporta orice, asa ca vom vedea ce va fi pe teren. Venim dupa patru victorii, dar haideti sa ne concentram pe meciul de maine (astazi – n.r.) si vom vedea ce vom face. E bine ca am inceput cu victorii, ne dau incredere, dar trebuie sa ramanem concentrati, pentru ca e doar un inceput bun, atat“, a declarat Papura.

„Am urmarit-o pe Honved, este o echipa foarte bine organizata, cu un potential bun. Orice echipa este de batut, indiferent de numele ei, dar important este cum ne prezentam noi maine seara (astazi – n.r.). Declarativ, putem spune orice. Am mai recuperat din jucatorii accidentati. Usor-usor isi revin si sa speram ca o sa fie in plenitudinea fortelor la meciul cu Honved. Nu stiu daca este un avantaj ca jucam prima data la ei. Poate fi daca obtinem un rezultat bun“, a spus Papura.

HONVED - CRAIOVA. ECHIPE PROBABILE

Honved: R. Lefkovits - Kálnoki-Kis, Batik, Kamber, Lovrić, Kukoć - Gazdag, Kesztyüs, Banó-Szabó - Ngog, Moutari

Rezerve: Berla, Uzoma, Lukács, Kulach, Hegedűs, Cipf, Niba

Antrenor: Giuseppe Sannino

Craiova: Pigliacelli - Martic, Kelic, Acka, Bancu - Qaka, Mateiu, Cicaldau - Barbut, M. Roman II, Vatajelu

Rezerve: L. Popescu, Tiago Ferreira, Briceag, Borta, Fortes, Ivanov, V. Constantin

Absenti: Gardos, Mihaila, Koljici, A. Ionita II (accidentati), Baiaram (neconvocat)

Antrenor: Corneliu Papura