World Boxing a anunţat obligativitatea efectuării testelor de gen pentru bărbaţii şi femeile care doresc să participe la evenimentele organizate de noul for mondial al boxului.

Anunţul vine cu două săptămâni înainte de Campionatele Mondiale inaugurale de la Liverpool, din perioada 4-14 septembrie. Noua măsură a intrat în vigoare de miercuri, potrivit Agerpres.

''Această politică are rolul de a asigura siguranţa tuturor participanţilor şi să ofere nivelul competiţional pentru bărbaţi şi femei'', a transmis World Boxing.

Toţi sportivii care doresc să participe la o competiţie organizată de World Boxing vor trebui să treacă prin cel puţin un test PCR de scanare medicală genetică pentru a stabili sexul la naştere şi eligibilitatea de a concura.

Luna trecută, World Athletics a introdus, de asemenea, test de sex pentru sportivii care vor să concureze la feminin.

Imane Khelif, femeia-bărbat de la care a început scandalul



Dezbaterea privind eligibilitatea de gen a atras atenţia în spaţiul public din vara trecută, de la Jocurile Olimpice de la Paris, când algerianca Imane Khelif (foto) a câştigat medalia de aur, după ce a primit permisiunea de a concura din partea Comitetului Internaţional Olimpic (CIO).

Totuşi, cu un an înainte, ea fusese descalificată de la Campionatele Mondiale de către Federaţia Internaţională de Box (IBA) după presupusele teste eşuate privind stabilirea genului!

CIO, care a gestionat ultimele două turnee olimpice de box după ce a suspendat IBA pentru diferite motive, a transmis că Khelif poate concura pentru că s-a născut şi a fost identificată drept femeie.

World Boxing a fost recunoscută oficial drept partener de către Comitetul Executiv al CIO în februarie şi urmează să preia organizarea competiţiilor de box, la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

