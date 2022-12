Cea mai mare răsturnare de scor din istoria NFL, campionatul profesionist de fotbal american, a avut loc în partida din week-end dintre Minnesota Vikings și Indianapolis Colts, scrie CNN.

Indianapolis a condus cu 33-0 la sfârșitul primei reprize, dar scorul final a fost 39-36 pentru Minnesota, după o a doua parte fabuloasă pentru gazde pe ”US Bank Stadium” din Minneapolis.

Dalvin Cook a fost eroul celor de la Vikings, cu un ”run” de 64 de yarzi realizat cu doar două minute înainte de finalul întâlnirii.

Shoutout to the fans that didn't quit on us today@dalvincook @nacholeber pic.twitter.com/UVobCEq4kP