Invitat în cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro, canoistul Cătălin Chirilă, un simbol al sacrificiului într-un sport foarte greu, a vorbit despre cariera ”de pe apă”, despre momentele emoționante din copilărie, despre bunica sa și despre lecțiile pe care aceasta i le-a dat!

Chirilă, care a fost mai implicat mai mult pe partea personală în acest an, devenind de doar câteva luni tată, țintește a treia ediție a Jocurilor Olimpice din carieră pe plan sportiv.

Cătălin Chirilă, campion mondial și european la canoe, pasionat de pescuit

A anunțat că va face tot posibilul în 2027 să urce steagul României cât mai sus la competițiile mondiale și europene. A început să tragă tare în sala de forță momentan, simte că poate ajunge, din nou, la nivelul maxim într-un timp relativ scurt, dar până atunci încearcă să se bucure cât mai mult posibil de timpul petrecut alături de familie.

O mare parte din timpul în care ”se răsfață” are legătură cu a doua sa mare pasiune din sport. Pe lângă canoe, Cătălin Chirilă este pasionat și de pescuit, unde începe să aibă ”performanțe” cât mai bune.

Cătălin Chirilă: ”Adversarii mei se recuperează, eu merg la pescuit”

De altfel, pescuitul îl ajută pe campionul mondial și european chiar și atunci când vine vorba de pauza dintre curse, de la marile competiții.

”Majoritatea sportivilor se odihnesc între curse, își canalizează atenția spre recuperare, dar eu preferam să ies la pescuit la prânz.

E un hobby pe care îl duc la extrem, îl duc deja spre competiție și îmbinarea e nebunească, să mă împart, să merg și la antrenament… niciodată nu am simțit moment de slăbiciune, toate mergeau mănă în mână și cred ca acele sesiuni de pescuit au ajutat la răbdarea mea din timpul curselor”, a recunoscut Cătălin Chirilă la Poveștile Sport.ro.

Cătălin Chirilă este unul dintre cei mai valoroși canoiști din istoria modernă a României, fiind considerat succesorul legendarului Ivan Patzaichin în proba de canoe simplu pe distanța de 1.000 de metri. S-a născut pe 11 mai 1998 în Tulcea și este legitimat la CSA Steaua București.