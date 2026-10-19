FCSB s-a impus în fața lui FC Voluntari, scor 2-1, într-un meci jucat în deplasare, din runda a 12-a a Superligii.

Golurile roș-albaștrilor au fost marcate de Arnold Garita (27') și Alexandru Stoian (85'), în timp ce ilfovenii au înscris prin Remus Gutea (59').

Fotbalistul de la FCSB l-a dezamăgit din nou pe Gigi Becali

Patronul lui FCSB a fost întrebat despre evoluția lui Meriton Korenica, jucător venit la FCSB în startul acestui sezon, în septembrie.

Gigi Becali a spus despre fotbalistul kosovar că nu s-a văzut pe teren în partida cu FC Voluntari și se aștepta la mai mult de la jucătorul adus de la CFR Cluj în schimbul a 600.000 de euro.

„Korenica nu l-am văzut pe teren. Nu a fost pe teren! Dacă nici Cisotti nu joacă... Dacă și el dă pase la adversar...

Probabil, Korenica, nefiind în joc... Muhar cred că l-a schimbat din cauză că avea galben.

(n.r. Vă așteptați la mai mult de la Korenica) Mă așteptam! Acum să vedem, poate sunt obosiți”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

În urma acestei victorii, FCSB a urcat pe locul șase în clasament și are 18 puncte după 12 etape în Superliga. Roș-albaștrii au două victorii consecutive cu Laurențiu Reghecampf.

Ilofvenii rămân pe poziția a 15-a și au 8 puncte după 12 partide și au ajuns la a patra înfrângere consecutivă.