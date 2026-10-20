Iga Swiatek se retrage și pierde 5.235.000$: turneul de milioane pe care îl ratează

În urma acestei decizii, Swiatek nu mai are nicio posibilitate de a se califica pentru Turneul Campioanelor, la care vor participa cele mai bune opt jucătoare ale lumii, programat în perioada 7-14 noiembrie la Indian Wells (SUA).

Este pentru prima oară din 2020 când poloneza nu va lua parte la prestigiosul turneu de final de sezon din circuitul WTA.

Iga Swiatek (25 ani), fostă număr unu mondial şi sextuplă campioană de Mare Şlem, se află în prezent pe poziţia a noua în clasamentul WTA.

Ea reuşit să câştige Turneul Campioanelor în 2023, când evenimentul a avut loc la Cancun (Mexic), scrie Agepres.