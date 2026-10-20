ANALIZĂ De ce joacă FCSB atât de slab? Caramavrov analizează prestațiile echipei antrenate de Reghecampf

De ce joacă FCSB atât de slab? Caramavrov analizează prestațiile echipei antrenate de Reghecampf Superliga
Florin Caramavrov
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FCSB s-a chinuit și cu Oțelul, chiar în superioritate numerică, și cu Voluntari, echipa de pe locul 15 în Liga 1 și care are cea mai slabă defensivă din campionat.

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Din articol

De ce joacă FCSB atât de slab? Caramavrov analizează prestațiile echipei antrenate de Reghecampf

Există calitate la FCSB? Transferurile au fost eficiente? De ce Miculescu și Compania au rămas din nou mult în spatele primelor clasate? Sunt întrebări pe care și le pun, probabil, și fanii acestei echipe, și la care încerc să răspund în cele ce urmează.

1. Pregătirea fizică pare a fi principala problemă. După o primă repriză destul de energică, în partea a doua jucătorii pierd din intensitate, nu mai au forță în atac și plimbă mingea fără eficiență. Muhar și Cisotti au recunoscut la începutul lunii că antrenamentele lui Reghecampf au fost extrem de solicitante. Mai e nevoie de timp până când acumulările fizice se vor vedea și pe teren. Acum se observă doar epuizarea.

2. Mingea este dusă în jumătatea adversă (posesie 62% cu Voluntari), însă acțiunile de atac nu sunt coerente, nu există combinații lucrate, ci mai mult acțiuni individuale, soldate cu centrări și șuturi la poartă.

3. Mijlocașii centrali nu sunt dinamici și nu oferă claritate acțiunilor de atac. Nici Muhar în prima parte, nici Joao Paulo și Ofri Arad în cea de a doua, nu au creat o legătură puternică între compartimente și nu au livrat pase utile pentru atacanți.  

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4. Schimbările de la pauză, la care am crezut că Reghecampf nu marșează, dar a făcut două cu Voluntari, mai mult încurcă decât descurcă. Plus reorganizarea tactică (schimbarea de sistem) atunci când echipa conduce.

5. Problema veche și care nu va fi rezolvată cât timp va trăi Becali: presiunea permanentă pe care o pune acesta pe jucători, care-și pierd încrederea și evoluează cu frica de a nu greși. 

Să analizăm și transferurile făcute în această vară și să vedem dacă fotbaliștii aduși au dat randament:

Boutoutaou (extremă dreapta, suma de transfer: 1.300.000 de euro): 8 meciuri în Liga 1, 371 de minute jucate, 0 goluri, 0 pase decisive în campionat, un gol în Conference League. Eficiența este, așadar, aproape nulă. E unul din jucătorii care știu să dribleze (11 driblinguri până acum), și-a creat câteva ocazii, cum a fost și șutul în bară din partida cu Voluntari, însă așteptările sunt mult mai mari de la cel mai scump transfer al verii.

Korenica (mijlocaș ofensiv/extremă, 600.000 de euro): 4 meciuri, 293 de minute, un gol, 0 assisturi. Nu și-a găsit locul, pare neintegrat, în afara grupului, evoluții mult mai modeste decât cele de la CFR, echipa de la care a venit.

Muhar (mijlocaș defensiv, liber de contract): 4 meciuri, 270 de minute, 0 goluri, 0 assisturi. Are 90% pase reușite, dar nu accelerează și nu verticalizează așa cum ar trebui jocul FCSB-ului. Era în scădere și la CFR după revenirea la echipa din Gruia. Acum pasează mult în apropiere, nu-și asumă mari responsabilități. 

Batubinsika (fundaș central, liber): 7 meciuri, 630 de minute. Un transfer util, fără a fi excepțional, dar își face treaba: 70% dintre dueluri câștigate, 29 de respingeri și 11 intercepții. Nu a rezolvat problemele defensive, FCSB a luat cel puțin un gol în șase din cele 7 jocuri în care acesta intrat, iar în ultimele două partide a stat pe bancă.

Garita (atacant central, împrumutat): 7 meciuri, 423 de minute. A dat primul său gol la Voluntari. E puternic, pune presiune pe fundașii adverși, însă nu se poate spune că e un atacant cu care să te bați la titlu. 

Gnahore (mijlocaș central/defensiv, liber): 7 meciuri, 267 de minute. Titular de numai două ori în Liga 1, mult sub potențialul arătat la Dinamo.

Labonne (fundaș dreapta, 100.000 de euro): 5 meciuri, 269 de minute. Jucător de pluton, sub media echipei, 9 dueluri câștigate din 20 în care a fost implicat, fără contribuții ofensive.

Drăguș (atacant central/extremă, liber): 2 meciuri, 61 de minute. A forțat revenirea și s-a accidentat. E considerat transferul anului în fotbalul românesc, trebuie să vedem dacă va confirma când va reintra, probabil contra Rapidului, etapa viitoare. 

Luca Stancu (fundaș lateral, liber): 3 meciuri, 69 de minute. A jucat prea puțin ca să ne facem o idee clară despre valoarea lui.

  • Nouă fotbaliști aduși, doar doi au marcat în campionat, Korenica și Garita, câte un gol. 

Concluzie: Campanie de achiziții ineficientă, aș putea spune chiar ratată conform cifrelor de mai sus, epuizare fizică și mentală, antrenor nou, dar care nu a putut aduce în scurt timp o schimbare esențială a jocului, încă lent și previzibil. Derby-ul cu Rapid ne poate arăta adevăratul potențial al echipei, dar el vine prea repede, într-o perioadă în care noua echipă a lui Reghecampf nu a căpătat personalitate și consistență.

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