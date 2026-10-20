Unicul gol al partidei a fost marcat de Omar El Way în minutul 55, iar CFR Cluj a ratat șansa de a se menține în zona play-off-ului după 12 etape. Oricum, fosta campioană a României a intrat în insolvență din cauza problemelor financiare și nu ar avea dreptul de a evolua în cupele europene, dar patronul Neluțu Varga are ambiții mari.

Neluțu Varga i-a decis viitorul lui Marius Șumudică

Omul cu banii de la CFR Cluj și-a reconfirmat susținerea pentru antrenorul Marius Șumudică (55 de ani) și i-a fixat acestuia obiectivul pentru restul sezonului.

Mai exact, Varga ar vrea o clasare cât mai bună, fiind conștient de faptul că acesta va fi un an de sacrificiu. Recent, acționarul de la CFR Cluj a promis că va rezolva problemele de ordin financiar ale clubului său.

„Necondiționat sută la sută! Să ne clasăm cât mai sus având în vedere că e un an de sacrificiu și schimbări”, a spus Neluțu Varga, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Cu 16 puncte după 12 runde, CFR Cluj este la egalitate cu nou-promovata Corvinul Hunedoara și la doar două puncte distanță de zona play-off-ului. Ardelenii vor juca în următoarea etapă pe teren propriu împotriva liderului Dinamo.

Cristi Pulhac, reacție savuroasă înainte de CFR Cluj - Dinamo

Runda cu numărul 13 din SuperLiga va aduce în prim-plan un duel extrem de interesant. Liderul Dinamo se va deplasa în Gruia, pentru duelul cu CFR Cluj. „Câinii” vin după 5 victorii la rând în competiția internă, pe când ardelenii au cedat în etapa precedentă.

„(n.r. - Vor fi probleme cu CFR?) Depinde cum va face Șumudică ședința. Dacă va spune că Armstrong vă omoară, Cîrjan vă driblează, iar Karamoko vă driblează... Am văzut și la meciul cu FC Botoșani, am văzut declarațiile. Au simțit și ei o oarecare maturitate în jocul lui Dinamo, nu au fost presați de timp, au avut răbdare, au controlat.

Când spune asta un adversar despre tine... Dinamo va fi un adversar pe măsură pentru câștigarea titlului. Nu cred că vor avea mari probleme, au un antrenor bun, care a știut să gestioneze bine situațiile. Dinamo a arătat bine după pauza aceasta lungă, iar CFR suferă, suferă și fizic. Dacă nu marchează la ocaziile pe care le au, meciul e pierdut”, a spus Pulhac, la ”VOYO SPORT LIVE”.