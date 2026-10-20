GALERIE FOTO Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk

Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk AUTO
SPORT.RO
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Elon Musk este director general la Tesla, unde posedă 29% acțiuni din companie.

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Din articol

Noul Tesla Roadster s-a viralizat rapid pe internet prin performanțe impresionante și o versiune capabilă să se ridice de la sol. Modelul poate fi rezervat și de clienții din România, însă sumele necesare pentru achiziție ajung la nivelul unor proprietăți imobiliare.

Suma de la care pornește avansul pentnru Tesla Roadster

Cea mai accesibilă dintre variantele prezentate, Roadster Performance, necesită o plată inițială de 24.770 de lei, echivalentul a aproximativ 4.650 de euro. Rezervarea nu reprezintă însă costul total al mașinii. În termen de zece zile, clientul trebuie să achite încă 222.890 de lei, adică aproximativ 41.800 de euro.

Pentru versiunea Thrust, taxa inițială este aceeași, însă suma care trebuie plătită ulterior crește considerabil. Potrivit informațiilor publicate de Ziare.com, care citează ProMotor, plata suplimentară ajunge la 1.213.490 de lei, echivalentul a aproximativ 227.800 de euro.

  • Tesla Roadster va costa peste 200.000 de dolari americani. Unele rezervări au fost făcute chiar și pentru 250.000 de dolari
  • Roadster 92
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Despre proiect, Elon Musk a spus în cadrul evenimentului de prezentare din Texas că mașina nu va fi cu siguranță legală în toate statele din America. 

”Mașinile zburătoare sunt reale. Dispune de comenzi pentru altitudine, propulsoare și propulsoare principale în partea din spate. Practic, poate zbura ca o rachetă, poate face rostogoliri și tot felul de manevre acrobatice spectaculoase.

Nu sunt sigur că este neapărat legală în toate jurisdicțiile. Nu este neapărat o mașină optimizată pentru siguranță, dar duce nivelul de distracție la maximum”, a spus Elon Musk la evenimentul de prezentare.

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