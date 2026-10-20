Noul Tesla Roadster s-a viralizat rapid pe internet prin performanțe impresionante și o versiune capabilă să se ridice de la sol. Modelul poate fi rezervat și de clienții din România, însă sumele necesare pentru achiziție ajung la nivelul unor proprietăți imobiliare.

Suma de la care pornește avansul pentnru Tesla Roadster

Cea mai accesibilă dintre variantele prezentate, Roadster Performance, necesită o plată inițială de 24.770 de lei, echivalentul a aproximativ 4.650 de euro. Rezervarea nu reprezintă însă costul total al mașinii. În termen de zece zile, clientul trebuie să achite încă 222.890 de lei, adică aproximativ 41.800 de euro.

Pentru versiunea Thrust, taxa inițială este aceeași, însă suma care trebuie plătită ulterior crește considerabil. Potrivit informațiilor publicate de Ziare.com, care citează ProMotor, plata suplimentară ajunge la 1.213.490 de lei, echivalentul a aproximativ 227.800 de euro.