Antoine Semenyo va fi absent din competiţie timp de aproximativ opt săptămâni, a declarat luni Enzo Maresca, antrenorul echipei Manchester City, în ajunul meciului din Liga Campionilor împotriva formaţiei AEK Atena.

La început, ne aşteptam la o accidentare mai gravă. După examinările de ieri, suntem uşuraţi. Va fi o absenţă de opt săptămâni, aşa că, atunci când se va întoarce, pe la decembrie, va fi ca un debutant din punctul de vedere al energiei (pe care o va depune)", a declarat Maresca în cadrul conferinţei de presă.

Antoine Semenyo va fi OUT timp de opt săptămâni!

Internaţionalul ghanez, în vârstă de 26 de ani, s-a accidentat la un picior în timpul victoriei împotriva echipei Ipswich (3-2), sâmbătă, în campionat. Nu este "o problemă musculară", a precizat antrenorul său.

Erling Haaland, care şchiopăta la finalul meciului, a stârnit îngrijorare în rândul suporterilor de la Manchester City, dar Maresca a dat asigurări. "Există o şansă ca el să fie disponibil" împotriva echipei elene, a spus el.

Antrenorul italian a respins ideea unei rotaţii masive în "unsprezece"-ul său de start împotriva acestui adversar considerat mai slab, la mai puţin de o săptămână după înfrângerea suferită acasă împotriva Paris Saint-Germain (4-2).

"Mâine (marţi) avem un meci important pentru noi, un meci din Liga Campionilor. Din păcate, am pierdut ultimul meci, aşa că trebuie să câştigăm meciuri. Vom încerca să câştigăm cu cei mai buni jucători pe care îi avem la dispoziţie în acest moment", a afirmat el.

Actualul lider al Premier League a câştigat primul său meci din faza grupelor la Porto (2-0), înainte de a suferi o înfrângere pe Etihad împotriva parizienilor, dubli campioni ai Europei.