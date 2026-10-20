OFICIAL Premieră la meciul Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova din Conference League!

Premieră la meciul Inter Club d&#039;Escaldes - Universitatea Craiova din Conference League! Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Oltenii caută prima victorie în grupă.

TAGS:
Universitatea CraiovaInter Club d'Escaldes - Universitatea CraiovaInter Club d'EscaldesConference LeagueChristos Vergetis
Din articol

Meciul dintre echipa andorrană Inter Club d'Escaldes şi Universitatea Craiova, care va avea loc joi, de la ora 19:45 (ora României), pe Estadi FAF din Encamp, în etapa a doua a competiţiei de fotbal Conference League, va fi arbitrat de grecul Christos Vergetis, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi au fost delegaţi Andreas Fotopoulos şi Konstantinos Staikos, iar al patrulea oficial a fost desemnat Dimitrios Moschou.

Arbitru video a fost nominalizat Ioannis Papadopoulos, iar Stefanos Koumparakis va fi arbitru asistent video.

Arbitrul grec Christos Vergetis, în premieră la un meci cu o echipă de club sau națională din România

Vergetis a fost delegat în premieră la un meci al unei echipe româneşti, de club sau naţională, informează Agerpres.

În prima etapă a Conference League, Universitatea Craiova a remizat acasă cu Getafe (1-1), iar Inter Club d'Escaldes a pierdut în Suedia, 0-2 cu Mjallby AIF.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
A început ședința de învestire a Guvernului. Luca Niculescu: România nu mai are timp de pierdut
A început ședința de învestire a Guvernului. Luca Niculescu: România nu mai are timp de pierdut
ARTICOLE PE SUBIECT
Astrit Selmani, câine dezlegat! 4 goluri în ultimul meci din China după ce marcase un hat-trick în etapa precedentă
Astrit Selmani, câine dezlegat! 4 goluri în ultimul meci din China după ce marcase un hat-trick în etapa precedentă
ULTIMELE STIRI
PSG - Barcelona, de la 22:00. Echipe probabile + cine este favorita caselor de pariuri. Pronosticul lui Dan Chilom
PSG - Barcelona, de la 22:00. Echipe probabile + cine este favorita caselor de pariuri. Pronosticul lui Dan Chilom
OUT din Champions League și de la echipă după ce i-a arătat arbitrului degetul mijlociu! ”Prostie pură”
OUT din Champions League și de la echipă după ce i-a arătat arbitrului degetul mijlociu! ”Prostie pură”
Ce suspendare a primit de la FIFA selecționerul egiptean Hossam Hassan după ce a criticat arbitrajul de la CM 2026
Ce suspendare a primit de la FIFA selecționerul egiptean Hossam Hassan după ce a criticat arbitrajul de la CM 2026
Drum liber spre sferturi: următoarea adversară a Soranei Cîrstea în turneul WTA de la Ningbo
Drum liber spre sferturi: următoarea adversară a Soranei Cîrstea în turneul WTA de la Ningbo
România riscă să-l piardă și pe Constantin Sanchez! Fotbalistul, în atenția Germaniei și Mexicului
România riscă să-l piardă și pe Constantin Sanchez! Fotbalistul, în atenția Germaniei și Mexicului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, prima reacție după FC Voluntari - FCSB 1-2: „Niciodată de când sunt eu în fotbal, de 23 de ani”

Gigi Becali, prima reacție după FC Voluntari - FCSB 1-2: „Niciodată de când sunt eu în fotbal, de 23 de ani”

Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”

Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Bomba din echipa de start a lui FCSB! Reghecampf surprinde înaintea meciului cu FC Voluntari

Bomba din echipa de start a lui FCSB! Reghecampf surprinde înaintea meciului cu FC Voluntari

Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk

Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk

Radu Miruță îi strică planurile lui Gigi Becali! Anunț de ultimă oră despre promovarea Stelei în SuperLiga

Radu Miruță îi strică planurile lui Gigi Becali! Anunț de ultimă oră despre promovarea Stelei în SuperLiga



Recomandarile redactiei
OUT din Champions League și de la echipă după ce i-a arătat arbitrului degetul mijlociu! ”Prostie pură”
OUT din Champions League și de la echipă după ce i-a arătat arbitrului degetul mijlociu! ”Prostie pură”
Un titular de la FCSB s-a accidentat chiar înainte de derby-ul cu Rapid!
Un titular de la FCSB s-a accidentat chiar înainte de derby-ul cu Rapid!
Ce suspendare a primit de la FIFA selecționerul egiptean Hossam Hassan după ce a criticat arbitrajul de la CM 2026
Ce suspendare a primit de la FIFA selecționerul egiptean Hossam Hassan după ce a criticat arbitrajul de la CM 2026
România riscă să-l piardă și pe Constantin Sanchez! Fotbalistul, în atenția Germaniei și Mexicului
România riscă să-l piardă și pe Constantin Sanchez! Fotbalistul, în atenția Germaniei și Mexicului
Bogdan Lobonț și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
FCSB - Inter Club d'Escaldes 3-1 | Roș-albaștrii, debut cu dreptul în noul sezon european
FCSB - Inter Club d'Escaldes 3-1 | Roș-albaștrii, debut cu dreptul în noul sezon european
Wow! Ce șanse are FCSB să treacă de Inter Club d'Escaldes și ce cotă are un rezultat de egalitate
Wow! Ce șanse are FCSB să treacă de Inter Club d'Escaldes și ce cotă are un rezultat de egalitate
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
CITESTE SI
Daniel Zamfir: E foarte acută situaţia de la Dacia. Împreună cu ministrul Energiei voi face o deplasare acolo

stirileprotv Daniel Zamfir: E foarte acută situaţia de la Dacia. Împreună cu ministrul Energiei voi face o deplasare acolo

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

A început ședința de învestire a Guvernului. Luca Niculescu: România nu mai are timp de pierdut

stirileprotv A început ședința de învestire a Guvernului. Luca Niculescu: România nu mai are timp de pierdut

Băiatul care a înjunghiat o profesoară și un elev în școala din Bistrița căuta un copil non-ortodox. Atac anunțat pe TikTok

stirileprotv Băiatul care a înjunghiat o profesoară și un elev în școala din Bistrița căuta un copil non-ortodox. Atac anunțat pe TikTok

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!