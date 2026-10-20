Meciul dintre echipa andorrană Inter Club d'Escaldes şi Universitatea Craiova, care va avea loc joi, de la ora 19:45 (ora României), pe Estadi FAF din Encamp, în etapa a doua a competiţiei de fotbal Conference League, va fi arbitrat de grecul Christos Vergetis, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi au fost delegaţi Andreas Fotopoulos şi Konstantinos Staikos, iar al patrulea oficial a fost desemnat Dimitrios Moschou.

Arbitru video a fost nominalizat Ioannis Papadopoulos, iar Stefanos Koumparakis va fi arbitru asistent video.

Arbitrul grec Christos Vergetis, în premieră la un meci cu o echipă de club sau națională din România