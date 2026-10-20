Ce ghinion a avut Jose Mourinho, de câte ori a ajuns pe banca Realului!

În primul său mandat, în perioada 2010-2013, portughezul a prins acel Dream Team al catalanilor, cu Messi, Iniesta, Xavi și Luis Suarez, cu genialul Pep Guardiola pe bancă. Cu o asemenea adversară pe plan intern, „The Special One“ cu greu a cucerit trei trofee: un titlu (2011-2012), o cupă (2010-2011) și Supercupa (2012). Prin comparație, în aceeași perioadă, Pep Guardiola și-a trecut în palmares opt trofee!

Acum, istoria se cam repetă pentru Mourinho. Pentru că, revenit la Real Madrid, după 13 ani, tehnicianul lusitan dă de o altă versiune a Barcelonei, care amintește de cea din perioada 2010-2013. Firește, cu alți „actori“ în rolurile principale.

Barcelona, de neoprit: 11 victorii în 11 meciuri!

Primul indicator, în ceea ce privește nivelul incredibil pe care l-a atins Barcelona în acest sezon, vine din La Liga. Aici, clasamentul la zi vorbește de la sine. Pe locul 1 se află echipa lui Hansi Flick cu maximum de puncte după nouă runde. Barcelona e singura formație neînvinsă din Spania, la ora actuală. Și, grație procentajului de sută la sută, formația blau-grana are deja un avans de cinci puncte față de Atletico Madrid (locul 2) și de șase puncte față de Real (locul 3).

Dar, iată toate cifrele Barcelonei din acest sezon, ca să ne dăm seama și mai bine că avem de-a face cu cea mai tare echipă europeană, la ora actuală:

*Meciuri disputate în toate competițiile: 11

*Meciuri câștigate: 11

*Golaveraj: 48-11

*Media golurilor înscrise pe meci: 4,36

Nici măcar PSG, care e în fața Barcelonei în clasamentul la zi din Champions League, la egalitate de puncte cu formația catalană, nu se poate mândri cu asemenea cifre. Francezii au disputat tot 11 meciuri, în toate competițiile, dar cu următorul bilanț: 7 victorii, 2 egaluri, 2 înfrângeri, golaveraj 26-14.