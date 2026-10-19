NEWS ALERT Radu Miruță îi strică planurile lui Gigi Becali! Anunț de ultimă oră despre promovarea Stelei în SuperLiga

Radu Miruță îi strică planurile lui Gigi Becali! Anunț de ultimă oră despre promovarea Stelei în SuperLiga Liga 2
SPORT.RO
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Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a transmis că au fost făcuți pași concreți pentru asocierea CSA Steaua cu un investitor privat, mutare care i-ar aduce echipei dreptul de promovare.

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SteauaRadu MirutaSuperliga
Din articol

În prezent, formația din Ghencea nu are dreptul de a urca în primul eșalon fotbalistic din cauza formei actuale de organizare, regulamentele în vigoare impunând o altă structură juridică pentru participarea în competiție. Pentru a rezolva această problemă, oficialul MApN a prezentat pe rețelele de socializare măsurile luate pentru reorganizarea clubului, dar și stadiul tratativelor cu un om de afaceri dispus să susțină financiar echipa.

„Pentru optimizarea activității la club am dispus mutarea coordonării activității de la Steaua către secretarul general al Ministerului Apărării”, a transmis Miruță.

Un membru al Generației de Aur, implicat în negocieri

Ministrul interimar a precizat că discuțiile pentru atragerea capitalului privat au avansat, la acest proces contribuind și un fost mare internațional român, a cărui identitate nu a fost însă dezvăluită.

„Cu implicarea unuia dintre membrii Generației de Aur, am făcut pași pentru mult muncita și mult așteptata asociere în vederea promovării. Există interes din partea unui investitor suficient de mare pentru nevoia financiară a clubului, discuțiile începând să prindă contur”, a scris Radu Miruță.

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Obstacolul legislativ care blochează momentan proiectul

Potrivit ministrului, finalizarea acestui demers depinde de schimbarea cadrului legal. Mai exact, este nevoie de modificarea legii de organizare a Ministerului Apărării Naționale, pas obligatoriu pentru a putea înființa o societate comercială, variantă solicitată de toți oamenii de afaceri cu care s-a discutat până acum.

„Mai trebuie, însă, modificată legea de organizare a Ministerului Apărării, astfel încât să poată fi înființată o nouă societate comercială, varianta cerută în discuțiile cu toți potențialii investitori de până acum. Această etapă nu a putut fi legal parcursă în cele 5 luni de guvern interimar”, a explicat el.

Chiar dacă interimatul în care s-a aflat Guvernul în ultimele șase luni a împiedicat această modificare legislativă, oficialul susține că procesul nu mai poate fi blocat pe viitor.

„Am toată convingerea că lucrurile începute pentru a duce Steaua la adevăratul potențial nu vor mai putea fi oprite de nicio forță politică. Suporterii și sportivii Stelei merită asta și au puterea să ghideze politicul într-acolo”, a mai transmis acesta.

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