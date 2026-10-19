În prezent, formația din Ghencea nu are dreptul de a urca în primul eșalon fotbalistic din cauza formei actuale de organizare, regulamentele în vigoare impunând o altă structură juridică pentru participarea în competiție. Pentru a rezolva această problemă, oficialul MApN a prezentat pe rețelele de socializare măsurile luate pentru reorganizarea clubului, dar și stadiul tratativelor cu un om de afaceri dispus să susțină financiar echipa.

„Pentru optimizarea activității la club am dispus mutarea coordonării activității de la Steaua către secretarul general al Ministerului Apărării”, a transmis Miruță.

Un membru al Generației de Aur, implicat în negocieri

Ministrul interimar a precizat că discuțiile pentru atragerea capitalului privat au avansat, la acest proces contribuind și un fost mare internațional român, a cărui identitate nu a fost însă dezvăluită.

„Cu implicarea unuia dintre membrii Generației de Aur, am făcut pași pentru mult muncita și mult așteptata asociere în vederea promovării. Există interes din partea unui investitor suficient de mare pentru nevoia financiară a clubului, discuțiile începând să prindă contur”, a scris Radu Miruță.