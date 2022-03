Care e starea de sănătate a lui Mick Schumacher după accidentul din calificări de la Jeddah. 270 km/h era viteza bolidului său 

În repriza a doua a calificărilor de sâmbătă, care au avut loc pe circuitul de la Jeddah, în momentul în care rula cu peste 270 de kilometri pe oră, Schumacher jr. a pierdut controlul monopostului său la ieşirea din virajul 12, maşina s-a răsucit şi a lovit violent, cu partea laterală, parapetul de protecţie. Fiul legendarului Michael Schumacher a fost scos cu ceva greutate din epava monopostului, a fost transportat la centrul medical al circuitului, apoi, pentru investigaţii amănunţite, la spital.

Pilotului de 23 de ani nu i s-au descoperit nicun fel de răni, astfel că el a revenit la hotel, după ieşirea din spital. "Vreau doar să vă spun că sunt OK. Vă mulţumesc pentru mesajele amabile. Maşina s-a simţit grozav, ne vom întoarce mai puternici", a scris Schumacher pe reţelele de socializare.

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok????

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN