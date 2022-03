Accident horror pentru Mick Schumacher în calificările Marelui Premiu al Arabiei Saudite! Mașina i-a fost distrusă! Care e starea pilotului 

În cursul zilei de sâmbătă au avut loc calificările, în timpul cărora s-a petrecut un accident serios, în care a fost implicat Mick Schumacher (23 ani), fiul legendarului Michael Schumacher. Tânărul pilot Haas a avut nevoie de intervenția medicilor, după accidentul horror.

Mașina lui Schumacher s-a izbit de parapet în virajul cu numărul 12 al circuitului și a fost distrusă complet de impactul suferit, după ce pilotul german a pierdut controlul monopostului.

Mick Schumacher, implicat într-un accident serios în calificările Marelui Premiu al Arabiei Saudite! Care e starea pilotului



Schumacher a fost preluat de ambulanță, însă Talk Sport informează că era conștient încă din momentul în care medicii au intervenit. Accidentul s-a petrecut în urma unei forțări a tânărului pilot, care a încercat să obțină un timp mai bun pentru a rămâne în top 10, după ce s-a poziționat pe locul 9 în Q2, după cum informează cei de la Haas.

„Nu am vorbit cu el direct, a vorbit cu mama lui, am vorbit și eu cu ea de câteva ori și am ținut-o la curent. Nu are răni vizibile, medicii iau vrut să îl verifice și să îi facă radiografii pentru a confirma că nu a fost vătămat de la impact și forța acestuia.

Pare că a intrat în curbă și a pierdut controlul mașinii. Am pierdut toate datele imediat de la impact, nu am avut contact cu el după incident”, a spus Guenther Steiner, directorul Haas.

F1 a anunțat printr-un comunicat oficial că tânărul pilot se află în afara pericolului și a fost dus la spital doar pentru control de rutină.