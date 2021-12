Ca nebunii! Cât a durat și cine a câștigat cel mai lung meci de șah din istoria Campionatului Mondial

Magnus Carlsen (31 de ani, Norvegia) l-a învins pe challenger-ul Ian Nepomniachtchi (31 de ani, Rusia) în meciul al șaselea de la Campionatul Mondial din Dubai, după o partidă-maraton cu 136 de mutări care a durat 7 ore și 45 de minute, record al competiției!

Precedentele cinci meciuri s-au terminat toate remiză. ”Am simțit la un moment dat că adversarul meu și-a pierdut răbdarea, nu mai era la fel de vigilent ca la începutul meciului și asta mi-a dat într-un fel speranțe. Până la urmă mi-a dat șansa să mă impun”, a declarat Carlsen, numărul 1 în șahul mondial de mai bine de un deceniu.

