Record fabulos în NBA! Stephen Curry, de la Golden State Warriors, a intrat în istoria baschetului

Stephen Curry, baschetbalistul în vârstă de 33 de ani de la Golden State Warriors, a reușit să intre definitiv în istoria NBA în meciul câștigat azi-noapte cu Chicago Bulls, scor 119-93.

Cu Bulls, Curry a înscris 9 coșuri de 3 puncte și a depășit astfel recordul de 3358 de coșuri de 3 puncte marcate în NBA, deținut de Ray Allen, el având acum 3366.

Curry a obținut această performanță într-un număr mult mai mic de meciuri față de Allen, care are în plus 585 de partide jucate în NBA!

”În ritmul în care marchează de la trei puncte, Curry pare că va deține recordul pentru o lungă, foarte lungă perioadă de timp”, au notat cei de la sports.yahoo.com.

