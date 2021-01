BREAKING NEWS | Olimpiada de la Tokyo ar putea fi ANULATA! Masura DRAMATICA la care se gandeste Guvernul japonez

Jocurile Olimpice de la Tokyo ar fi trebuit sa aiba loc in vara anului 2020.

Pandemia de coronavirus a facut, insa, ca Olimpiada sa fie amanata pentru acest an. Acum, jurnalistii de la The Times noteaza ca evenimentul ar putea fi anulat.

Guvernul din Japonia ar fi ajuns la concluzia ca Jocurile Olimpice nu vor putea avea loc in aceasta vara la Tokyo din cauza numarului urias de sportivi care ar trebui sa faca deplasarea pentru competitie.

"Nimeni nu vrea sa isi asume sa spuna asta, dar adevarul este ca e dificil sa organizam Jocurile Olimpice in aceasta vara. Eu consider ca nu se vor tine", a spus un membru al Guvernului, potrivit jurnalistilor britanici.

Singurul motiv pentru care japonezii nu au anuntat inca anularea Olimpiadei este acela de a gasi o modalitate prin care sa ii convinga pe cei din Comitetul Olimpic International sa ii lase sa organizeze evenimentul in 2032.

In ciuda informatiilor celor de la The Times, recent, directorul executiv al planului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo a anuntat ca vaccinul impotriva Covid-19 va avea un impact pozitiv asupra Olimpiadei, fara a garanta ca evenimentul va avea sau nu loc.

"Odata ce vaccinarea va fi facuta in Statele Unite si in Europa, cred ca nu e niciun dubiu ca va avea un efect pozitiv asupra organizarii Jocurile Olimpice. Totusi, nu va rezolva totul. Avem sperante datorita vaccinului, dar, in acelasi timp, suntem constienti ca nu putem fi dependenti de el", a declarat Toshiro Muto.